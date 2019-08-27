Какая погода будет в Алтайском крае в сентябре: предварительный прогноз

Сентябрь в Алтайском крае, как следует из предварительного прогноза, выдастся весьма благоприятным. Ожидается, что в регионе будет достаточно тепло и сухо.

По информации Росгидромета, погода в первый месяц осени в крае обойдется без аномалий.

Так, температурный фон будет вписываться в обычные для региона значения. Отметим, что для Барнаула, норма средней месячной температуры в сентябре составляет +11 градусов.

Прогноз погоды в России на сентябрь 2019 года meteorf.ru

Что касается количества осадков, то по предварительным данным, на Алтае дождей будет меньше, чем годом ранее. Такая тенденция в целом прогнозируется для регионов юга Сибири.

Отметим, что норма месячных осадков в сентябре для Барнаула составляет 28 миллиметров.