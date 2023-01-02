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Жизнь

Какие ЧП произошли в Алтайском крае 1 января

16 пожаров потушено в Алтайском крае 1 января. 12 из них имели техногенный характер, передает ГУ МЧС по региону.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

В Заринске горело четыре многоквартирных дома, в Барнауле — один. В Бийске помимо одного многоквартирного дома огонь охватил два частных. В Тальменском районе загорелся легковой автомобиль. Также в городах и районах края горели бани и надворные постройки.

На ликвидации возгораний было задействовано 136 пожарных и 39 единиц техники. На места дорожно-транспортных происшествий спасательные подразделения привлекались четыре раза.

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