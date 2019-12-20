Какие детские пособия увеличат в Алтайском крае в 2020 году

Ежемесячная выплата за рождение или усыновление первого ребенка, а также третьего и последующих составит 10 203 рубля. Выплаты полагаются до достижения ребенком возраста трех лет.
Жители Алтайского края, которые усыновили детей, получат пособие в размере 11 733,45 рублей или 12 753,75 рубля в зависимости от районного коэффициента.
Детям военнослужащих, которые погибли при исполнении своих обязанностей, будет начисляться выплата в размере 2 845,54 рублей или 3 092,98 рубля. Дополнительная пенсия детям участников военных конфликтов в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе составит 5 866,73 рублей или 6 376,88 рублей.
Также с 1 февраля 2020 года будут проиндексированы все единовременные и ежемесячные пособия за рождение детей.