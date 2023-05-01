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Жизнь

Какие дороги перекрыли в Барнауле 1 мая

В Барнауле на Первомай традиционно перекрыли несколько участков дорог. Посмотреть список можно в материале altapress.ru.

Празднование 1 мая в Барнауле.
Празднование 1 мая в Барнауле.
Олег Богданов

Где нельзя проехать на 1 мая в Барнауле

Площадь Свободы перекрыли с 8:00 до 16:00. Пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя закрыли с 9:00 до 15:00.

В районе Речного вокзала перекроют с 12:00 до 23:00:

  • правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина;
  • правоповоротный съезд с дороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина;
  • пр. Ленина — от ул. Ползунова до площади Баварина;
  • дорогу от ул. Максима Горького до площади Баварина.

В 22:00 с акватории Оби запустят праздничный салют.

Полная программа дня — в другом материале altapress.ru.

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