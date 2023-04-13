13 апреля
﻿
Жизнь

Долгожданные выходные. Как отдыхаем в праздники в мае-2023

Майские праздники — это последние длинные выходные в году. Они идеально подходят для активного отдыха на природе. Altapress.ru рассказывает, как россияне будут отдыхать в мае 2023 года.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0
1
Сколько дней отдыхаем?

Выходными днями официально объявлены 1, 8 и 9 мая в честь празднования праздника Весны и Труда и Дня Победы. 8 мая стало нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января.

Дополнительно выходными днями остаются 19 и 30 апреля и 6 и 7 мая. То есть отдыхают россияне следующим образом:

  • С 29 апреля по 1 мая — три дня;
  • С 6 по 9 мая — четыре дня.
Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0
2
Как работаем в мае?

С учетом майских праздников в мае 11 выходных и праздничных дней и 20 рабочих дней.

Однако сокращенных рабочих дней перед праздниками не будет. Это связано с тем, что правительство России установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

То есть 28 апреля и 5 мая россияне работают, как обычно.

3
Стоит ли брать отпуск в майские праздники?

С одной стороны, отпуск в мае выглядит привлекательно. В эти дни ушли промозглые морозы, но еще не пришла летняя жара. Можно будет отправиться в путешествие по Алтаю.

Также можно увеличить отпуск за счет праздничных входных дней.

Однако, если отпуск выпадает на праздничные дни, то оплата за них не предусмотрена. То есть за 1 и 9 мая работнику не заплатят.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0
4
Чем стоит заняться в выходные?

В майские праздники популярен отдых на природе. Можно отправиться на пикник в парк, на набережную. Или традиционно — за город на шашлыки. Главное, на забывайте о базовых правилах безопасности. Остерегайтесь клещей, чей сезон начался уже в апреле.

Хозяйки устраивают большую генеральную уборку. А в частных домах начинают убирать территорию от прошлогодних листьев и сухой травы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость