Выходными днями официально объявлены 1, 8 и 9 мая в честь празднования праздника Весны и Труда и Дня Победы. 8 мая стало нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января.
Дополнительно выходными днями остаются 19 и 30 апреля и 6 и 7 мая. То есть отдыхают россияне следующим образом:
- С 29 апреля по 1 мая — три дня;
- С 6 по 9 мая — четыре дня.
С учетом майских праздников в мае 11 выходных и праздничных дней и 20 рабочих дней.
Однако сокращенных рабочих дней перед праздниками не будет. Это связано с тем, что правительство России установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.
То есть 28 апреля и 5 мая россияне работают, как обычно.
С одной стороны, отпуск в мае выглядит привлекательно. В эти дни ушли промозглые морозы, но еще не пришла летняя жара. Можно будет отправиться в путешествие по Алтаю.
Также можно увеличить отпуск за счет праздничных входных дней.
Однако, если отпуск выпадает на праздничные дни, то оплата за них не предусмотрена. То есть за 1 и 9 мая работнику не заплатят.
В майские праздники популярен отдых на природе. Можно отправиться на пикник в парк, на набережную. Или традиционно — за город на шашлыки. Главное, на забывайте о базовых правилах безопасности. Остерегайтесь клещей, чей сезон начался уже в апреле.
Хозяйки устраивают большую генеральную уборку. А в частных домах начинают убирать территорию от прошлогодних листьев и сухой травы.