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Как работаем в мае?

С учетом майских праздников в мае 11 выходных и праздничных дней и 20 рабочих дней.

Однако сокращенных рабочих дней перед праздниками не будет. Это связано с тем, что правительство России установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

То есть 28 апреля и 5 мая россияне работают, как обычно.