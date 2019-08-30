Какие дороги перекроют в Барнауле в День города и накануне

7 сентября в Барнауле пройдет День города. Из-за праздничных мероприятий в городе перекроют движение на нескольких участках, сообщили в мэрии.

День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. "Барнаульский Арбат".

30 августа с 16:00 до 19:00 из-за празднования Дня города дорогу перекроют в Затоне. Будет закрыта проезжая часть по ул. Водников, 11.

Далее, 4, 5 и 6 сентября с 16:00 до 19:00 из-за подготовки к празднику закроют движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова (от Молодежной до Мерзликина).