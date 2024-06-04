Правило размещения пассажиров
Одно из главных нововведений касается пассажиров верхних полок: они должны находиться на своих местах. Однако у них есть возможность временно занимать нижние полки в определенные интервалы времени:
- для приема пищи (завтрака и ужина) с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00;
- для обеда — с 12:00 до 15:00.
Эти изменения были введены после многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, которые не могли пользоваться столиком.
Правила использования электронных устройств
Кроме того, в поездах запрещено:
- Громко слушать музыку или использовать гаджеты на максимальной громкости.
- Проводить репетиции или другие музыкальные занятия.
Дополнительная информация и советы
Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с отсутствием билетов на нужные даты, рекомендуется заранее планировать свою поездку и приобретать билеты заблаговременно. Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления поезда. Если отложить покупку билетов на последний момент, есть риск не найти свободных мест на желаемые даты и в итоге отменить поездку.
Кроме упомянутых правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:
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Запрещено перевозить домашних животных без специальных документов и контейнеров.
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Строго запрещено курение в вагонах, включая тамбуры.
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Нельзя выставлять громоздкие сумки или чемоданы в коридор.
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Не допускается употребление алкогольных напитков, за исключением вагонов-ресторанов и баров.
Напомним, что в 2024 году планировалось увеличение полок в поездах до двух метров.
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