С наступлением летнего периода, на который приходится пик поездок россиян в отпуск, важно учесть обновлённые правила проезда в поездах РЖД. Эти нововведения, вступившие в силу осенью прошлого года, приобретают особую актуальность для путешественников в текущем летнем сезоне, сообщает PROгород.

Правило размещения пассажиров

Одно из главных нововведений касается пассажиров верхних полок: они должны находиться на своих местах. Однако у них есть возможность временно занимать нижние полки в определенные интервалы времени:

для приема пищи (завтрака и ужина) с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00;

для обеда — с 12:00 до 15:00.

Эти изменения были введены после многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, которые не могли пользоваться столиком.

Правила использования электронных устройств

Кроме того, в поездах запрещено:

Громко слушать музыку или использовать гаджеты на максимальной громкости.

Проводить репетиции или другие музыкальные занятия.

Дополнительная информация и советы

Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с отсутствием билетов на нужные даты, рекомендуется заранее планировать свою поездку и приобретать билеты заблаговременно. Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления поезда. Если отложить покупку билетов на последний момент, есть риск не найти свободных мест на желаемые даты и в итоге отменить поездку.

Кроме упомянутых правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:

Запрещено перевозить домашних животных без специальных документов и контейнеров.

Строго запрещено курение в вагонах, включая тамбуры.

Нельзя выставлять громоздкие сумки или чемоданы в коридор.

Не допускается употребление алкогольных напитков, за исключением вагонов-ресторанов и баров.

Напомним, что в 2024 году планировалось увеличение полок в поездах до двух метров.

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