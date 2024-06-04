4 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Какие изменения ждут пассажиров РЖД с июня 2024

С наступлением летнего периода, на который приходится пик поездок россиян в отпуск, важно учесть обновлённые правила проезда в поездах РЖД. Эти нововведения, вступившие в силу осенью прошлого года, приобретают особую актуальность для путешественников в текущем летнем сезоне, сообщает PROгород.

Правило размещения пассажиров

Одно из главных нововведений касается пассажиров верхних полок: они должны находиться на своих местах. Однако у них есть возможность временно занимать нижние полки в определенные интервалы времени:

  • для приема пищи (завтрака и ужина) с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00;
  • для обеда — с 12:00 до 15:00.

Эти изменения были введены после многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, которые не могли пользоваться столиком.

Правила использования электронных устройств

Кроме того, в поездах запрещено:

  • Громко слушать музыку или использовать гаджеты на максимальной громкости.
  • Проводить репетиции или другие музыкальные занятия.

Дополнительная информация и советы

Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с отсутствием билетов на нужные даты, рекомендуется заранее планировать свою поездку и приобретать билеты заблаговременно. Продажа билетов открывается за 90 дней до отправления поезда. Если отложить покупку билетов на последний момент, есть риск не найти свободных мест на желаемые даты и в итоге отменить поездку.

Кроме упомянутых правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:

  • Запрещено перевозить домашних животных без специальных документов и контейнеров.

  • Строго запрещено курение в вагонах, включая тамбуры.

  • Нельзя выставлять громоздкие сумки или чемоданы в коридор.

  • Не допускается употребление алкогольных напитков, за исключением вагонов-ресторанов и баров.

Напомним, что в 2024 году планировалось увеличение полок в поездах до двух метров.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Душа в заветной лире…»
Игры летнего сезона
Топ-5 маршрутов лета
Каникулы с «Бонифацием»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость