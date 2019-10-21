Какие квартиры наиболее популярны в Баку

Спрос на квартиры в новостройках Баку повышается из года в год, несмотря на то, что на рынке недвижимости постоянно появляются новые игроки. Свой вклад в рост запросов на жилье вносит стабильное, хоть и не очень значительное увеличение населения столицы. Так, на 1 января 2019 года число жителей здесь составило 2262 тысяч, что почти на 5,5 процента выше показателей 2009 года. Значительную роль играет и улучшение качества строящихся жилых комплексов, вызванное растущей конкуренцией между застройщиками, а также мерами, принимаемыми руководством республики и города.