Какие квартиры наиболее популярны в Баку

Среди предложений невозможно встретить новостройку, которая сооружается по старым технологиям — такие квартиры попросту никто не станет покупать. Растущие требования потенциальных покупателей особенно сильно влияют на характеристики жилья, которые планируются еще на этапе проектирования. Теперь все чаще покупают комфортабельные квартиры в жилых комплексах, которые обеспечивают достаточно высокое качество жизни. Что же именно больше всего интересует будущих новоселов?
Сегодня это уже не только площадь квартиры и расположение, как было еще пару десятилетий назад. Широкий спектр планировок в популярном ЖК в Баку: ЖК Melissa Park, например, позволяет улучшить жилищные условия покупателям, которые имеют разные финансовые возможности. Здесь проектом предусмотрено жилье как стандартной 1−2-3-комнатной, так и популярной европейской планировки, включая компактные современные студии, подробнее на странице. Что интересно, в этом комплексе от застройщика «Мелисса Групп» можно купить и 1-комнатную, и 2-комнатную квартиру площадью около 44 квадратных метров. Площади также варьируются в довольно широких пределах.
Стоит сказать, что эта строительная компания попала точно в цель, как с благоустройством придомовой территории и параметрами жилья, так и с его наиболее полным обеспечением необходимыми документами. Это относится ко всем ее новым объектам, в которых можно приобрести квартиру — ЖК Melissa Park, ЖК Melissa Azadlıq и ЖК Melissa Residence. При заключении договора купли/продажи оформляется купчая. Кроме того, интерес инвесторов к данному жилью дополнительно стимулируется предоставлением выгодного внутреннего кредита на продолжительный срок.
В еще одной типичной для Баку новостройке ЖК Galaba Residence от компании Absheron Construction, как и практически во всех новых ЖК, есть аварийный электрический генератор и резервуар для воды. Предусмотрен большой подземный автопаркинг, ситуация в просторном закрытом от посторонних внутреннем дворе контролируется современной системой доступа. Набор планировок квартир также обеспечивает достаточное разнообразие, способное удовлетворить потребности граждан с разными материальными возможностями.
Сегодня для успешной продажи застройщику необходимо выполнить целый ряд обязательных условий. И этот список растет постоянно, вместе с ростом благосостояния населения Азербайджана.