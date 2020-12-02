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Какие лекарства от коронавируса бесплатно выдают жителям Алтайского края и как их получить

С 1 декабря в Алтайском крае начали бесплатно выдавать лекарства для больных коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому. В региональном минздраве рассказали, как их получить, а кому набор не полагается.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

Лекарства получают пациенты, находящиеся на домашнем лечении, у которых врач определит минимум два симптома ковида.

Например, это могут быть высокая температура и отсутствие обоняния или одышка и температура.

«При постановке диагноза обязательно будет учитываться анамнез. Если пациент был в контакте с инфицированным, необходимо максимально быстро начинать лечение до получения результатов теста», — подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава края Жанна Вахлова.

Как получить лекарства

Получить бесплатные лекарства от коронавируса можно будет несколькими способами при первом же обращении к доктору.

  • на приеме у врача в поликлинике,
  • при вызове бригады неотложной медицинской помощи или врача из поликлиники на дом.

В обоих случаях выдача медикаментов происходит после осмотра, установления диагноза и назначения лечения.

Таблетки.
Таблетки.
СС0

Прорабатывается и третий способ получения препаратов — с участием волонтеров. Пока этот вариант на уровне задумки.

Кому не положены бесплатные лекарства

Бесплатные медицинские препараты получат только вновь выявленные пациенты.

Если больному диагноз был поставлен раньше начала выдачи лекарств, то рассчитывать на набор для лечения коронавируса он не может.

Если пациент уже находится в стационаре или лечился дома, а затем по медицинским показаниям был направлен в госпиталь, то волноваться о лекарствах ему не стоит — в больницах есть достаточный запас лекарств, заверили в минздраве.

Какие лекарства выдают бесплатно

Бесплатные наборы для лечения коронавирусной инфекции сформированы в зависимости от тяжести течения заболевания и в соответствии с последней версией временных методических рекомендаций Минздрава РФ.

  • При легком течении болезни пациенту выдают набор, в который входят противовирусные препараты и жаропонижающие.
  • При среднем течении без пневмонии к набору добавляют антикоагулянты.
  • При наличии признаков пневмонии и среднетяжелом течении инфекции, добавляют гормоны и антибиотики.

Какой именно набор препаратов выдать — решает лечащий врач.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Препараты будут выдаваться пациентам только на лечение ковида. Декарства от сопутствующих заболеваний в наборах не предусмотрены.

Все вопросы, связанные с выдачей бесплатных наборов от COVID-19, жители региона смогут задать по телефонам колл-центров или горячих линий министерства здравоохранения Алтайского края:

  • 8−800−350−35−25 (работает в круглосуточном режиме),
  • 623648 (с 9:00 до 18:00),
  • АКГУП «Аптеки Алтая» — (3852) 38−34−48 (с 08:00 до 17:00 в рабочие дни).
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