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Какие льготы есть у жен мобилизованных?

У супруг военнослужащих будет приоритет при поступлении на работу в государственные организации и воинские части. Кроме того, они останутся в штате в случае его сокращения.

Жены первыми отправятся на профессиональное обучение — с сохранением заработной платы при очном обучении.