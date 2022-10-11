11 октября
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Жизнь

Какие льготы предоставят семьям мобилизованных — разбор altapress.ru

Altapress.ru рассказывает, какие льготы положены семьям мобилизованных. Среди низ бесплатный проезд и приоритетное право при зачислении в образовательные учреждения, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
1
Какое пособие положено членам семьи мобилизованного?

Каждому члену семьи положено подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего.

Также мобилизованный может сам переводить родствнникам деньги частично или в полном объеме.

2
Какие льготы предоставляют детям военнослужащих?

Дети в первую очередь получают места в государственных и муниципальных школах, детских садах и летних оздоровительных лагерях.

Также им и другим членам семьи обещают путевки на отдых, лечение в санаториях, в домах и на базах отдыха, пансионатах.

Объятия. Пара
Объятия. Пара
СС0
3
Какие льготы есть у жен мобилизованных?

У супруг военнослужащих будет приоритет при поступлении на работу в государственные организации и воинские части. Кроме того, они останутся в штате в случае его сокращения.

Жены первыми отправятся на профессиональное обучение — с сохранением заработной платы при очном обучении.

4
А супруга может продолжитьдела мобилизованного при его отсутствии?

Да, может. Для этого ей нужно обратиться к нотариусу, который оформит форму доверенности.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
5
Какие льготы сохранятся после увольнения военнослужащего?

При увольнении с места службы членов семей военнослужащих должны принять в государственные организации по новому месту жительства.

А еще семье предоставят бесплатный проезд к месту жительства.

6
Что еще

Членам семьи доступно жилищное и медицинское обеспечение, а также бесплатная юридическая помощь.

Предусмотрено и право на пенсию по потере кормильца.

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