Каждому члену семьи положено подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего.
Также мобилизованный может сам переводить родствнникам деньги частично или в полном объеме.
Дети в первую очередь получают места в государственных и муниципальных школах, детских садах и летних оздоровительных лагерях.
Также им и другим членам семьи обещают путевки на отдых, лечение в санаториях, в домах и на базах отдыха, пансионатах.
У супруг военнослужащих будет приоритет при поступлении на работу в государственные организации и воинские части. Кроме того, они останутся в штате в случае его сокращения.
Жены первыми отправятся на профессиональное обучение — с сохранением заработной платы при очном обучении.
Да, может. Для этого ей нужно обратиться к нотариусу, который оформит форму доверенности.
При увольнении с места службы членов семей военнослужащих должны принять в государственные организации по новому месту жительства.
А еще семье предоставят бесплатный проезд к месту жительства.
Членам семьи доступно жилищное и медицинское обеспечение, а также бесплатная юридическая помощь.
Предусмотрено и право на пенсию по потере кормильца.