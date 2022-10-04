4 октября
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Жизнь

Какие машины чаще привлекают внимание ГИБДД, рассказали водителям

Сотрудники ГАИ чаще останавливают тонированные автомобили с изобилием наклеек, пишет «Прайм».

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

По словам автомобильного эксперта Егора Васильева, зачастую тормозят машины с «псевдоспортивными элементами тюнинга».

В их числе — грязные кузов и стекла шины не по сезону, а также громкие звуки.

Кроме того, сотрудников ГИБДД может насторожить излишняя агрессивность водителя или, наоборот, скромное поведение.

«Это признак того, что водителю есть, что скрывать. И наметанный глаз сотрудника ДПС сразу выделит такого пилота в потоке транспортных средств», — отметил Васильев.

Ранее стало известно, что на Алтае перекроют трассу из-за движения военных колонн.

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