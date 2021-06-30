Какие омлеты готовили наши предки 30 июня? Народные приметы на день Мауйло и Савелия

30 июня отмечается народно-христианский праздник — день Мануйло и Савелия. У него есть несколько других названий: «Мануил», «Мануйло», «День Мануила», «Солнцестой». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 30 июня

Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануила и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название «Молодой Ярило». Следующий базарный день, который устраивался накануне Ивана Купалы, назывался уже «Старый Ярило».

В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим: в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека.

Иногда можно было услышать, как кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!», — или просит огня. Выполнять эти просьбы нельзя было ни в коем случае, иначе на крестьянский двор нападет мор.

Боялись в этот день и белых коров, которые вдруг появлялись у ворот. Говорили, что так нечистая сила притворяется скотом, чтобы ее поставили в хлев вместе с другими коровами. Если задуманное у нечисти получалось, она портила все молоко.

От имени Мануйло появилось еще два прозвища — Маниха и Манья. Так звали злую старуху и ее дочь, которые в этот день ходили по деревням и заманивали людей в леса, чтобы отдать их лешему. Девушек же Манья манила к реке за белыми кувшинками (они как раз в эту пору распускались), а там утаскивала на самое дно.

В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь — тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц — например, омлеты: с хлебом, с луком, с сыром.

Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга — хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Ягоды. Завтрак ССО Овсянка. Завтрак СС0 Завтрак CCO Завтрак. СС0 Завтрак в постель. yapokupayu.ru

Хорошие и легкие сны, увиденные в эту ночь, не сбудутся. А вот с плохими нужно тщательно поработать. Они подскажут, где в вашей жизни образовался прогал.

Категорически запрещается давать в долг, даже если слезно просят. В противном случае все ваши накопления буквально уплывут сквозь пальцы. Есть еще одна примета, связанная с финансами. Чтобы не остаться у разбитого корыта, нужно постричь в этот день ногти.

Если приняли какое-то решение, нельзя медлить. Считается, что долгие раздумья приведут к тщетности задуманного. Не рекомендуется откладывать давно планируемое путешествие. Ослушавшись запрета, можно остаться ни с чем.

Наши предки были уверены, что в этот день по улицам под видам людей бродит нечисть. Поэтому с незнакомыми 30 июня лучше не разговаривать.

Народные приметы 30 июня