Какие ошибки нельзя совершать в жару и чего они могут стоить

В Алтайском крае стоит аномальная жара, которая несет много рисков для здоровья жителей. Эксперты указывают на ошибки, без которых пребывание на улице было бы гораздо легче. О том, что именно нельзя делать, — в материале altapress.ru.

Пьем воду большими глотками

В зной особенно сильно хочется пить. Зачастую, спасаясь от жажды, люди выпивают воду залпом. Однако это перегружает сердечно-сосудистую систему. А также может спровоцировать сердечный приступ. Пить надо небольшими глотками. Мало, но регулярно — каждые 30 минут.

В жару может появиться отечность, пишет «Комсомольская правда». Следуйте тому же совету. При этом важно не только как человек пьет, но и что. Лучше отказаться от соков и газированных напитков в пользу воды.

Жажда. Птица СС0

Носим синтетику

Одежда из синтетических материалов грозит перегреванием. Как на солнце, так и в тени. Ведь синтетика плохо вентилируется.

В жаркую погоду не стоит носить синтетические головные уборы, особенно это касается детей. Летние материалы — лен и легкий хлопок, сообщает NHC.com.

Пренебрегаем средствами с SPF

Без солнцезащитного крема на улицу лучше не выходить. Летом, особенно в жаркую погоду, это касается не только открытого солнца и безоблачных дней.

Некоторым будет достаточно нескольких минут под воздействием ультрафиолета, чтобы спровоцировать появление на коже пигментных пятен.

Если в знойную погоду предстоит провести день на улице, запаситесь кремом с SPF-50. Обновлять средство нужно каждые 2 часа.

Окружаем себя холодом

Это касается, например, употребления напитков и мороженого, использования кондиционера. Первые два не принесут должного облегчения, но могут спровоцировать ангину или бронхит.

Жара. Лето. Кондиционер. СС0

Не стоит долго сидеть и под кондиционером. Намного эффективнее выйти из помещения и включить его на 15 минут.

Много едим

Хорошая погода нередко воспринимается нами как повод пожарить шашлыки или устроить пикник у водоема. Но переваривание белковой и жирной пищи требует больших усилий от организма, пишут «Аргументы и факты». На жаре этот процесс затягивается еще больше.

В жару особенно важно не нагружать желудок перед сном. Последний прием пищи должен быть легким и за 3 часа до сна. Лучше отдать предпочтение рыбе, фруктам, овощам, рису, овсяным хлопьям, мультизерновым кашам и хлебу. Они легче усваиваются. Перед сном — кефир, творог или овощной салат.

Овощи. Урожай. СС0

Красимся

В жару лучше не краситься совсем. Но многие женщины пренебрегают этим правилом. Более того, летом девушки зачастую продолжают использовать ту же косметику, что и зимой. Это серьезно влияет на состояние кожи: забивает поры и ухудшает теплоотдачу.

К тому же многие косметические средства и духи в сочетании с средствами от ультрафиолетового излучения могут провоцировать появление пигментации.