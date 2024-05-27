Какие праздничные мероприятия пройдут в Барнауле в День защиты детей

Названы праздничные мероприятия и события в Барнауле, которые пройдет 1 июня, в День защиты детей. Об этом пишет администрация города.

1 июня в парке «Центральный» состоится городской праздник под названием «Семья, солнце, дружба — вот что детям нужно!», который будет посвящен Дню защиты детей.

Мероприятие начнется в 10:00 и продлится до 13:30. В организации праздника примут участие 12 образовательных организаций дополнительного образования. В рамках мероприятия будут проведены экскурсии по выставкам животных «Ребятам о зверятах» и декоративно-прикладного творчества. Также запланировано более 30 различных мастер-классов, викторины на темы «Люби и знай Алтайский край» и «История родного города», конкурсы рисунков на асфальте, спортивные состязания, игровые программы и другие активности.

Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей

Завершится праздник концертом с участием лучших творческих и художественных коллективов города.

Учреждения культуры города также примут участие в праздновании Дня защиты детей. Библиотеки порадуют юных читателей веселыми мероприятиями:

библиотека-филиал №15 проведет летний праздник «Детство – это я и ты»;

Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского организует библиотечную «кругосветку» под названием «Звонкое лето – детства планета» и библиотечный «круиз» «Буян – остров тайн и загадок».

Научногородокское клубное объединение также не оставит без внимания подрастающее поколение. На его территории состоятся:

игровая развлекательная программа «Детства яркая планета»;

театрализованный праздник «Летняя сказка».

День защиты детей в Центральном парке Барнаула. Дмитрий Лямзин

Инициативу поддержит парк культуры и отдыха «Центральный», где пройдут:

хоровой форум «Барнаульский камертон»;

развлекательная программа «Фестиваль оживших статуй».

На площади перед дворцом культуры «Южный» будет организован праздник под названием «Волшебная страна детства».

Кроме того, как и всегда, свои двери для посетителей всех возрастов, включая самых маленьких, откроет музей «Город», где их ждут увлекательные мультимедийные и интерактивные программы и занятия.

Ранее стало известно, что подготовили для юных барнаульцев в День защиты детей.

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