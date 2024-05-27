Какие праздничные мероприятия пройдут в Барнауле в День защиты детей

1 июня в парке «Центральный» состоится городской праздник под названием «Семья, солнце, дружба — вот что детям нужно!», который будет посвящен Дню защиты детей.
Мероприятие начнется в 10:00 и продлится до 13:30. В организации праздника примут участие 12 образовательных организаций дополнительного образования. В рамках мероприятия будут проведены экскурсии по выставкам животных «Ребятам о зверятах» и декоративно-прикладного творчества. Также запланировано более 30 различных мастер-классов, викторины на темы «Люби и знай Алтайский край» и «История родного города», конкурсы рисунков на асфальте, спортивные состязания, игровые программы и другие активности.
Завершится праздник концертом с участием лучших творческих и художественных коллективов города.
Учреждения культуры города также примут участие в праздновании Дня защиты детей. Библиотеки порадуют юных читателей веселыми мероприятиями:
- библиотека-филиал №15 проведет летний праздник «Детство – это я и ты»;
- Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского организует библиотечную «кругосветку» под названием «Звонкое лето – детства планета» и библиотечный «круиз» «Буян – остров тайн и загадок».
Научногородокское клубное объединение также не оставит без внимания подрастающее поколение. На его территории состоятся:
- игровая развлекательная программа «Детства яркая планета»;
- театрализованный праздник «Летняя сказка».
Инициативу поддержит парк культуры и отдыха «Центральный», где пройдут:
- хоровой форум «Барнаульский камертон»;
- развлекательная программа «Фестиваль оживших статуй».
На площади перед дворцом культуры «Южный» будет организован праздник под названием «Волшебная страна детства».
Кроме того, как и всегда, свои двери для посетителей всех возрастов, включая самых маленьких, откроет музей «Город», где их ждут увлекательные мультимедийные и интерактивные программы и занятия.
Ранее стало известно, что подготовили для юных барнаульцев в День защиты детей.
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