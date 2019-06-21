Кто из алтайских работников АПК получает самую большую зарплату, а где лучше всех доят, сеют и вкладывают в развитие

По данным сельхозпереписи, проведенной в 2016 году, в Алтайском крае насчитывается порядка 1 тыс. крупных аграрных предприятий. Они обрабатывают десятки тысяч гектаров земель, содержат большое поголовье скота, ежегодно вкладывают сотни миллионов рублей в модернизацию, платят зарплату. Altapress.ru составил рейтинг ведущих хозяйств по разным направлениям на основе данных, представляемых в краевой минсельхоз. Знакомьтесь с героями сельскохозяйственного труда.

Топ-10 хозяйств Алтайского края по посевной площади в 2018 году

По данным регионального минсельхоза, лидером по посевным площадям в Алтайском крае является ассоциация крестьянских хозяйств «Ануйское». По словам ее директора Владимира Никифорова, в 2018 году предприятие обрабатывало около 35 тыс. га. Этот показатель из года в год остается стабильным. Возможностей для серьезного расширения площадей в Петропавловском районе больше нет, все земли уже обрабатываются.

Топ-10 хозяйств Алтайского края по посевной площади в 2018 году. Altapress.ru

Хозяйство Владимира Никифорова считается одним из ведущих по площадям, засеваемым соей. Ее в «Ануйском» используют на корма. Второй год подряд здесь выращивают кукурузу на зерно, из которой в дальнейшем делается паста для кормления животных.

Посевная. Олег Богданов

«Алтайская продовольственная компания» Александра Балакова из Волчихинского района в 2018 году обрабатывала 22 тыс. га. Всего же у главного фермера края 119 тыс. га в пользовании (с учетом всех его хозяйств). Они работают в нескольких районах. Дальнейшее расширение площадей в планы Балакова не входит. На предприятиях планируют ремонтировать складские помещения, закупать сельхозтехнику и сушильное оборудование.

На сельхозпредприятии «Кулундинское» площади посевов постепенно сокращаются. По словам руководителя Валерия Морозова, связано это с дефицитом кадров. На своих полях «Кулундинское» выращивает преимущественно подсолнечник и зерновые.

Топ-10 хозяйств по продуктивности коров в 2018 году

Топ-10 хозяйств по продуктивности коров в 2018 году. Altapress.ru

Более 10 тыс. кг молока получали от одной коровы в 2018 году на сельхозпредприятии «Урожайное». Хозяйство также занимается растениеводством, общая площадь пашни составляет 12 тыс. га. В 2018 году средняя урожайность здесь была 27 ц/га.

В «Урожайном» есть цех, где выпускают колбасы, сосиски и сардельки. В селе Советском налажен розлив молока, которое продают через сеть местных магазинов «Гуд­вилл».

Около 9200 кг — средний надой в агрофирме «Урожай» Зонального района в 2018 году. Предприятие ежегодно входит в молочный «хит-парад» региона.

Теленок и коровы. Животноводство. СС0

В прошлом году оператор машинного доения Анна Шишкарева стала лучшей дояркой в крае, получив от каждой коровы в среднем 10 195 кг молока. За это она была награждена автомобилем.

«Бронзовый призер» рейтинга — хозяйство «Золотая осень» — считается крупнейшим в Алейском районе. В январе оно получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

По итогам 2018 года надои здесь составляли 8514 килограммов молока.

Топ-10 сельхозпредприятий по объемам инвестиций в 2018 году

Топ-10 сельхозпредприятий по объемам инвестиций в 2018 году. Altapress.ru

В 2018 году сельскохозяйст­венные организации края инвестировали в основной капитал 11,8 млрд рублей, годом ранее — 14,1 млрд. Это данные без учета фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Предприятие «Кубанка», оказавшееся на вершине рейтинга, в прошлом году активно вкладывалось в покупку сельскохозяйственной техники — свеклоуборочных комбайнов и тракторов. По словам Максима Золотарева, руководителя хозяйства, помимо этого, была приобретена производственная база в Топчихинском районе. Техническое перевооружение «Кубанка» будет продолжать, площади посевов у нее ежегодно увеличиваются.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

«АКХ Ануйское» в инвестиционном рейтинге ежегодно в лидерах, на этот раз оно оказалось на почетном четвертом месте. В реконструкцию и модернизацию объектов животноводства сельхозпредприятие ежегодно вкладывает по 100 млн рублей.

Топ-10 сельхозпредприятий по уровню заработной платы в 2018 году

Топ-10 сельхозпредприятий по уровню заработной платы в 2018 году. Altapress.ru

20,4 тыс. рублей в месяц в 2018 году получали в среднем сотрудники сельхозпредприятий Алтайского края. По сравнению с предыдущим годом зарплата увеличилась на 2,1 тыс. рублей, но все равно осталась одной из самых низких среди всех отраслей края.

При этом в сельском хозяйстве есть предприятия, где заработная плата существенно выше общекраевой.

На племпредприятии «Барнаульское» в 2018 году она составляла 32 тыс. рублей. Его директор Владимир Плешаков рассказал: заработок сотрудников состоит из оклада и стимулирующей надбавки. При выполнении всех показателей последняя может быть довольно существенной. Увеличивать заработную плату будут и дальше, если экономические показатели предприятия продолжат расти.

Лидер зарплатного рейтинга — сельхозпредприятие «КДВ Агро-Алтай» — свои показатели не озвучивает. В хозяйстве лишь уточняют, что индексация заработной платы у них проводится ежегодно. Численность сотрудников составляет около 140 человек.