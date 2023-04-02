Какие птицы прилетели весной на Алтай, рассказали в заповеднике

После длительной зимовки на Алтай вернулись самые разные птицы и облюбовали место возле Телецкого озера. Яркими фотографиями поделились сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

Самые различные птицы возвращаются на Алтай в марте-апреле — трясогузки, зяблики, сойки, клесты, чижи, синицы и другие виды пернатых.

Берег и склоны Телецкого озера для них наиболее привлекательны, так как снег здесь сходит быстрее. Птицам легче найти пропитание в непростое весеннее время.

Порой на берег Телецкого озера могут массово мигрировать такие птицы, как пеночки и горихвостки.

«Множество птичек порхают словно большие бабочки в полосе прибоя, на местных кустарниках и деревьях», — делится впечатлениями фотограф.

В этот момент птицы очень доверчивы и их можно легко сфотографировать.

Ранее жители Алтайского края поделились весенними фотографиями бабочек, пауков и жуков.