Огневая подготовка
Как сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на Минобороны, занятия по огневой и тактической подготовке проходят в Республике Бурятия.
Мобилизованных учат метать гранаты РГН из укрытия, а также поражать цели из гранатометов АГС-17 «Пламя».
Кстати, уточняет издание, призывники приехали с Урала и из Сибири.
А где учат первой медпомощи?
Навыки оказания первой помощи оттачивают мобилизованные в Ростовской области. Кроме того, они изучают тактику ведения боя.
Кто уже отправила на места СВО?
На места спецоперации отправились мобилизованные с Камчатки, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Алтайские военные проходят подготовку в Омске?
Да. Недавно мобилизованные жители Змеиногорска показали и рассказали, как проходят военную подготовку в Омске.
Они опровергли слухи, что им нечего есть.
«Вот курочка, в „Пятерочке“ купили», — сказал мужчина.
Когда призывники с Алтая оправятся в зону СВО?
Призывники из Алтайского края попадут в зону спецоперации примерно к началу ноября, заявил ранее губернатор региона Виктор Томенко.
Когда и где возобновят отправку мобилизованных?
Военкоматы Екатеринбурга возобновят отправку мобилизованных 13 октября, пишет Ura.ru. Об этом заявили в военкоматах Ленинского и Октябрьского районов.
Однако в военном комиссариате Свердловской области сказали, что у них нет такой информации.
Напомним, отправки мобилизованных из региона остановили 30 сентября.
В каком регионе не мобилизовали ни одного человека?
Ни одного жителя Республики Алтай не мобилизовали, заявил ранее член Совета федерации от исполнительной власти региона Владимир Полетаев.