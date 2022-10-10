10 октября
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Жизнь

Какие регионы уже отправили мобилизованных в зону СВО, когда туда отправятся жители Алтая и где проходят учения — разбор altapress.ru

Некоторые российские регионы уже отправили мобилизованных в зону спецоперации, а также проходят боевые учения. Что об этом известно, и когда призывники из Алтайского края поедут на места СВО — в разборе altapress.ru.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

Огневая подготовка

Как сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на Минобороны, занятия по огневой и тактической подготовке проходят в Республике Бурятия.

Мобилизованных учат метать гранаты РГН из укрытия, а также поражать цели из гранатометов АГС-17 «Пламя».

Кстати, уточняет издание, призывники приехали с Урала и из Сибири.

А где учат первой медпомощи?

Навыки оказания первой помощи оттачивают мобилизованные в Ростовской области. Кроме того, они изучают тактику ведения боя.

Бинт, рука, капельница.
Бинт, рука, капельница.
СС0

Кто уже отправила на места СВО?

На места спецоперации отправились мобилизованные с Камчатки, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Алтайские военные проходят подготовку в Омске?

Да. Недавно мобилизованные жители Змеиногорска показали и рассказали, как проходят военную подготовку в Омске.

Они опровергли слухи, что им нечего есть.

«Вот курочка, в „Пятерочке“ купили», — сказал мужчина.

Когда призывники с Алтая оправятся в зону СВО?

Призывники из Алтайского края попадут в зону спецоперации примерно к началу ноября, заявил ранее губернатор региона Виктор Томенко.

Когда и где возобновят отправку мобилизованных?

Военкоматы Екатеринбурга возобновят отправку мобилизованных 13 октября, пишет Ura.ru. Об этом заявили в военкоматах Ленинского и Октябрьского районов.

Однако в военном комиссариате Свердловской области сказали, что у них нет такой информации.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Напомним, отправки мобилизованных из региона остановили 30 сентября.

В каком регионе не мобилизовали ни одного человека?

Ни одного жителя Республики Алтай не мобилизовали, заявил ранее член Совета федерации от исполнительной власти региона Владимир Полетаев.

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