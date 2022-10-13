13 октября
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Жизнь

Какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать, рассказал эксперт

О необходимости соблюдения некоторых правил в личной и деловой переписке рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов, пишет РИА Новости.

Телефон.
Телефон.
СС0

Мессенджеры существенно упростили повседневное общение, но, помимо удобства и доступности, они несут в себе определенную угрозу.

«Самую большую опасность могут скрывать сообщения с незнакомых номеров», — отмечает специалист.

Ссылки, текстовые файлы и gif-анимации способны «подсадить» в смартфон вредоносные программы.

С помощью таких ПО злоумышленники в дальнейшем смогут получать подробную информацию о владельцах устройств.

Такого рода сообщения с контентом следует не открывать, а удалять сразу. Также не стоит доверять сообщениям с призывами к действию или интригующие фразы.

Например, «Переходи на сайт», «Вы выиграли денежный приз» и другие.

Ранее, более 25% барнаульцев получают звонки от мошенников несколько раз в неделю

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