Какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать, рассказал эксперт

Мессенджеры существенно упростили повседневное общение, но, помимо удобства и доступности, они несут в себе определенную угрозу.
«Самую большую опасность могут скрывать сообщения с незнакомых номеров», — отмечает специалист.
Ссылки, текстовые файлы и gif-анимации способны «подсадить» в смартфон вредоносные программы.
С помощью таких ПО злоумышленники в дальнейшем смогут получать подробную информацию о владельцах устройств.
Такого рода сообщения с контентом следует не открывать, а удалять сразу. Также не стоит доверять сообщениям с призывами к действию или интригующие фразы.
Например, «Переходи на сайт», «Вы выиграли денежный приз» и другие.
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