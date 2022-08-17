18 августа
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Потребитель

В ВТБ предупредили россиян о новой схеме обмана с помощью мобильного приложения

Телефонные мошенники все чаще используют схему кражи с банковских карт, при которой они обманом заставляют жертву скачать дополнительное приложение для «диагностики» мобильного банкинга, сообщает ТАСС.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

Схема

Жертве поступает звонок от робота, который сообщает о подозрительной мошеннической активности — якобы со счета клиента пытались совершить международный перевод SWIFT.

И «банковский сотрудник» старается убедить жертву в том, что необходимо провести «диагностику» мобильного банкинга, чтобы спасти деньги.

Жулики просят пользователя зайти в магазин приложений и установить на смартфон специальную «сервисную» программу. Потом — сообщить код для подключения к гаджету для проверки банковского приложения.

Мошенника, которому передали данные, получает полный дистанционный доступ к смартфону, включая SMS-сообщения с одноразовыми кодами доступа, пишет Газета.Ru.

Комментарий банка

«За сервисную программу мошенники выдают приложения, которые обычно используют для удаленного доступа или настройки устройства. Это повышает уверенность собеседника, что в момент звонка проводятся меры по усилению безопасности счета», — пояснили в ВТБ.

Злоумышленники специально не запрашивают персональные данные жертвы, потому что знают — этим могут вызвать подозрение. Однако под разными предлогами заставляют ее установить программу для удаленного доступа к устройству, рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ранее о новой схеме телефонного мошенничества рассказал юрист.

Запретные фразы

  • Если звонок принят — избегать слов «да» и «нет» и говорить короткими фразами.
  • При поступлении звонка с незнакомого номера не следует представляться.

Также сообщалось, что мошенники под видом соцопросов составляют базы данных потенциальных жертв.

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