В ВТБ предупредили россиян о новой схеме обмана с помощью мобильного приложения

Схема
Жертве поступает звонок от робота, который сообщает о подозрительной мошеннической активности — якобы со счета клиента пытались совершить международный перевод SWIFT.
И «банковский сотрудник» старается убедить жертву в том, что необходимо провести «диагностику» мобильного банкинга, чтобы спасти деньги.
Жулики просят пользователя зайти в магазин приложений и установить на смартфон специальную «сервисную» программу. Потом — сообщить код для подключения к гаджету для проверки банковского приложения.
Мошенника, которому передали данные, получает полный дистанционный доступ к смартфону, включая SMS-сообщения с одноразовыми кодами доступа, пишет Газета.Ru.
Комментарий банка
«За сервисную программу мошенники выдают приложения, которые обычно используют для удаленного доступа или настройки устройства. Это повышает уверенность собеседника, что в момент звонка проводятся меры по усилению безопасности счета», — пояснили в ВТБ.
Злоумышленники специально не запрашивают персональные данные жертвы, потому что знают — этим могут вызвать подозрение. Однако под разными предлогами заставляют ее установить программу для удаленного доступа к устройству, рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Ранее о новой схеме телефонного мошенничества рассказал юрист.
Запретные фразы
- Если звонок принят — избегать слов «да» и «нет» и говорить короткими фразами.
- При поступлении звонка с незнакомого номера не следует представляться.
Также сообщалось, что мошенники под видом соцопросов составляют базы данных потенциальных жертв.