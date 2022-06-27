Новая схема: россиян стали обманывать под видом бренда AliExpress

Об этом сообщили в компании-партнере нескольких ритейлеров, пишут «Известия». Издание отмечает, что данную информацию также подтвердили в маркетплейсе.

Россиянам приходят сообщения в мессенджерах.

Пользователям предлагают работу на площадке, обещая заработок до 30 тыс. рублей в день. Злоумышленники предлагают соискателю открыть личный кабинет на стороннем сайте, который на самом деле является фишинговым, и перевести туда 500 рублей, рассказал источник издания.

Затем пользователь получает список товаров, которые должен купить на эти деньги. Как утверждают мошенники, это нужно якобы для раскрутки продавцов на маркетплейсе.

«Работодатели» обещают вернуть эти деньги, а также заплатить 4% комиссии от стоимости покупки, пишет Lenta.ru.

Собеседник издания предупредил — на первый раз средства действительно возвращают, однако во второй раз пользователю предлагается внести на счет уже две тысячи рублей.

При этом стоимость товаров, которые предлагается купить, превышает этот депозит. В связи с этим злоумышленники предлагают увеличить баланс, ведь деньги все равно вернутся. Однако никакого возврата не происходит.

Вышеуказанная схема является модификацией типичной пирамиды, рассказал директор технического блока компании BI. Zone Антон Окошкин. Для подобного вида уловок характерны обещания сверхдоходов на вложенный капитал, одна-две выплаты, после чего связь обрывается и переводы прекращаются.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров рекомендовал россиянам не скачивать ничего на подозрительных сайтах или из электронных писем.

Ранее россиян мошенники стали пугать военкоматами.