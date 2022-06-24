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Происшествия

Военкоматами стали пугать россиян мошенники

Телефонные мошенники начали шантажировать россиян, представляясь сотрудниками военкоматов, сообщила руководительница российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова, пишет Газета.Ru.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

«Звонят маме или папе, представляются военкомом и шантажируют: «Переведите столько-то денег или завтра вашего сына заберут в армию и отправят, сами понимаете, куда», — сказала она.

Схема с военкоматом — лишь один пример нового сценария, который появился на вооружении мошенников после 24 февраля.

Так, например, лжесотрудники банков начали обманывать россиян, спекулируя на теме отключения российских кредитных организаций от международной платежной системы SWIFT.

«Мы видели от таких мошенников новые схемы, которые касаются отключения российских банков от системы SWIFT. Звонят и говорят: «Наш банк скоро отключат от SWIFT, — срочно переведите ваши валютные накопления на безопасный счет». Логики тут мало, но злоумышленники делают ставку на незнание людей о функциях SWIFT. А раз делают, — то, видимо, находят таких», — сообщила Наместникова.

В целом, по данным специалиста, после начала СВО в России наблюдался спад мошеннических звонков. Если в декабре на долю всех входящих вызовов в РФ приходилось до 11% звонков с подозрением на мошенничество еженедельно, то после 24 февраля этот показатель упал до 9%.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных.

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