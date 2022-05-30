Обманывать россиян через подменные номера начали мошенники

Мошенники, которые похищают деньги со счетов россиян, начали применять новую схему обмана. Теперь они используют подмененные номера обычных граждан, заявили « Известиям » эксперты платформы «Мошеловка».

В последний месяц на «Мошеловку» поступают сообщения от россиян, номера которых мошенники берут для подмены, рассказала руководитель платформы Евгения Лазарева.

Им звонят люди и говорят, что с их номера якобы звонил сотрудник банка и пытался выяснить персональную информацию для похищения денег.

Эксперт подчеркнула, что есть жалобы от потенциальных жертв.

Она добавила, что при попытке перезвонить на номер отвечает другой человек, с другими особенностями речи и противоположного пола.

По словам Лазаревой, большинство атак происходят из кол-центров, расположенных в недружественных странах.

«Мы считаем, что таким образом злоумышленники добиваются почти гарантированного нанесения вреда гражданам России. Они не только совершают мошеннические атаки для извлечения собственной выгоды, но и активно занимаются вредительством», — объяснила руководитель «Мошеловки».

Кроме того, мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных.