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Жизнь

Обманывать россиян через подменные номера начали мошенники

Мошенники, которые похищают деньги со счетов россиян, начали применять новую схему обмана. Теперь они используют подмененные номера обычных граждан, заявили «Известиям» эксперты платформы «Мошеловка».

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

В последний месяц на «Мошеловку» поступают сообщения от россиян, номера которых мошенники берут для подмены, рассказала руководитель платформы Евгения Лазарева.

Им звонят люди и говорят, что с их номера якобы звонил сотрудник банка и пытался выяснить персональную информацию для похищения денег.

Эксперт подчеркнула, что есть жалобы от потенциальных жертв.

Она добавила, что при попытке перезвонить на номер отвечает другой человек, с другими особенностями речи и противоположного пола.

По словам Лазаревой, большинство атак происходят из кол-центров, расположенных в недружественных странах.

«Мы считаем, что таким образом злоумышленники добиваются почти гарантированного нанесения вреда гражданам России. Они не только совершают мошеннические атаки для извлечения собственной выгоды, но и активно занимаются вредительством», — объяснила руководитель «Мошеловки».

Кроме того, мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных.

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