О новой схеме телефонного мошенничества рассказал юрист

«Звонок поступает с телефонного номера с кодом московского региона — 495», — сказал Заслуженный юрист России Иван Соловьев.

При этом номер не маркируется ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков.

Человек после поднятия трубки слышит характерный звук голосового помощника, который уведомляет, что в банк пришла заявка на изменение телефонного номера клиента, указывает Газета.Ru.

«И просит, если это так, нажать „один“, если нет — „два“. Какую бы цифру человек ни нажал, а также в случае, если не будет нажата никакая цифра, после музыкального проигрыша звонок переводится на „сотрудника банка“. Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться смс от банка», — продолжил юрист.

Он подчеркнул — через минуту с номера, с которого приходят настоящие банковские оповещения, поступает смс с просьбой ввести код для подтверждения изменения телефона. Соловьев подчеркнул — код из этого смс ни в коем случае нельзя вводить.

Необходимо сразу прекратить разговор с аферистами.

Запретные фразы

Если звонок принят — избегать слов «да» и «нет» и говорить короткими фразами.

При поступлении звонка с незнакомого номера не стоит представляться.

Дело в том, что ряд российских банков уже внедрили технологию идентификации личности клиента по голосу. Между тем мошенники, пытаясь обойти ее, звонят и делают записи разговоров, чтобы затем сгенерировать аудио для банка.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом соцопросов составляют базы данных потенциальных жертв.