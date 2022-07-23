26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мошенники под видом соцопросов составляют базы данных потенциальных жертв

Аферисты стали чаще составлять базы данных потенциальных жертв под видом соцопросов и исследовании потребителей. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Анонимные интернет-мошенники.
Анонимные интернет-мошенники.
Pixabay.com

По ее словам, интерес мошенников к подобным действиям связан с повышением бдительности россиян при попытках получить доступ к их счетам посредством телефонных звонков, СМС-сообщений и электронных писем.

В то время, как опросы в интернете кажутся людям достаточно безобидными. На основе полученных данных злоумышленники составляют базы данных потенциальных жертв, которые включают в себя как персональные данные участников «опросов», так и их психологический портрет. Последний позволяет мошенникам определить, насколько доверчив тот или иной человек.

Напомним, в Барнауле зарегистрировали телефонное мошенничество под предлогом взлома личного кабинета на сайте «Госуслуг». Таким способом у 52-летнего жителя Барнаула мошенники украли 1,2 млн рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость