Мошенники под видом соцопросов составляют базы данных потенциальных жертв

Аферисты стали чаще составлять базы данных потенциальных жертв под видом соцопросов и исследовании потребителей. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По ее словам, интерес мошенников к подобным действиям связан с повышением бдительности россиян при попытках получить доступ к их счетам посредством телефонных звонков, СМС-сообщений и электронных писем.

В то время, как опросы в интернете кажутся людям достаточно безобидными. На основе полученных данных злоумышленники составляют базы данных потенциальных жертв, которые включают в себя как персональные данные участников «опросов», так и их психологический портрет. Последний позволяет мошенникам определить, насколько доверчив тот или иной человек.

Напомним, в Барнауле зарегистрировали телефонное мошенничество под предлогом взлома личного кабинета на сайте «Госуслуг». Таким способом у 52-летнего жителя Барнаула мошенники украли 1,2 млн рублей.