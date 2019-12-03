Какие социальные выплаты проиндексируют в Алтайском крае в 2020 году

Индексация социальных выплат предусмотрена бюджетом Алтайского края на 2020 год. Размер индексации составит 4%.

Как сообщили в пресс-аппарате регионального правительства, в целом расходы на содержание и функционирование отраслей соцсферы в крае составят 72% расходной части бюджета.

При этом все виды социальных выплат будут сохранены, а некоторые их них проиндексируют на 4%.

Так, в крае будут индексироваться выплаты в части оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, предусмотрено увеличение ежемесячной денежной выплаты на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам до 2080 рублей и отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности — до 885 рублей.

Бюджет предполагает индексацию расходов, связанных с выплатами на детей, рассчитываемыми исходя из установленного прожиточного минимума, до 10 203 рублей.

Помимо этого, согласно решению губернатора Виктора Томенко, в следующем году предусмотрены расходы на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов в сумме 75 млн рублей.