16 октября
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Жизнь

Какие специалисты в Алтайском крае за год стали наиболее востребованы

В сентябре спрос на рынке труда в Алтайском крае вырос на 38,5% по сравнению с прошлым годом, выяснили специалисты hh.ru. Какие профессии внезапно стали популярны больше всего, самые необычные вакансии в регионе и слова, которые не стоит писать в резюме, чтобы точно попасть на собеседование.

Работа. Офис.
Работа. Офис.
unsplash.com

Рост на 303%

Самый заметный рост спроса - на специалистов в сфере страхования. Вакансий здесь стало аж на 303,8% больше, чем в прошлом году.

В тройку также попали направления «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+118%) и «Искусство, развлечения и массмедиа» (+98).

Кроме того, внезапный ажиотаж за год развернулся вокруг следующих профессий:
• «Управление персоналом, тренинги» (+95,5%);
• «Наука, образование» (+74,7%);
• «Юристы» (+62%);
• «Розничная торговля» (+60);
• «Автомобильный бизнес (+54,2%);
• «Продажи и обслуживание клиентов (+50,3);
• «Высший и средний менеджмент (+50);
• «Финансы, бухгалтерия (+49%);
• «Туризм, гостиницы, рестораны» (+41,8%);
• Административный персонал (+41,2%).

Лишь в медицине и фармацевтике стали искать меньше кадров – на 7,9%.

Офис. Работа.
Офис. Работа.
unsplash.com

Рост по всей России

Активность работодателей, кстати, вообще усилилась по всей России. По стране количество вакансий выросло на 49,6%, по Сибири – на 40,4 в сравнении с 2022-м.

Лидерами по росту спроса среди сибирских регионов стали Кузбасс (+46,5%) и Новосибирская область (+44,7%).

Самые необычные профессии

Помимо самых востребованных, сервис перечислил самых необычных специалистов, которых ищут в Алтайском крае.

Среди них – сборщик сейфов с зарплатой в 70 тыс. рублей. В обязанности входит комплектование сейфов, декоративная отделка, установка фурнитуры и электроники.

Другая неординарная вакансия – земледел. Кандидатам предлагают от 47 до 60 тыс. рублей. От них в ответ требуется иметь среднее специальное образование и опыт работы на производстве.

Одна из самых примечательных профессий – экскурсовод кинолог каюр. Зарплата – до 30 тыс. рублей. Здесь нужна хорошая физическая форма, отсутствие противопоказаний для работы с собаками и понимание специфики работы в туризме. Сотруднику надо будет проводить экскурсии, ухаживать за собаками, встречать гостей и катать их на собачьих упряжках.

Среди прочих – флорист-биолог, заведующий отделом традиционной культуры и ремесел, навивщик магнитопровода, скотник, каландровщик, лепщик, изготовитель колец и гибщик труб.

Офис. Работа.
Офис. Работа.
unsplash.com

Как точно попасть на собеседование

Однако прежде, чем откликнуться на объявление, нужно сперва попасть на собеседование, и здесь правят рекрутеры. Они же рассказали сервису SuperJob, что их больше всего раздражает в резюме кандидатов.

В топ-5 самых неправдоподобных и заезженных вошли качестве «стрессоустойчивость», «ответственность», «коммуникабельность», «легкообучаемость» и пункт«не звонить».

«Пишет «ответственный» и не приходит на интервью», — сетует каждый четвертый специалист по подбору кадров.

15% менеджеров отметили, что их напрягают не конкретные указанные качества, а неграмотность и ошибки оформления. Например, незаполненные поля, непонятные аббревиатуры, некорректное фото. Также вызывают нарекания резюме без зарплатных ожиданий.

Но большинство представителей компаний лояльно относятся ко всем резюме. И такое отношение характерно для все большего числа работодателей (58%).

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