Какие улицы перекроют в Барнауле на 9 мая и как добраться до центра

Какие улицы перекроют 9 мая
- С 8:00 по 09:30 перекроют четную сторону пр. Строителей от пр. Ленина до пр. Красноармейского.
- С 8:00 до 22:00 автомобили не смогут проехать по пр. Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Димитрова, а также с 8:00 до 13:00 — от пр. Строителей до ул. Молодежной.
- С 8:00 по 13:00 в обе стороны будет перекрыто движение на пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Чкалова, а с 13:00 до 17:00 — от пр. Строителей до ул. Гоголя.
- С 8:00 до 9:30 перекроют ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина.
- С 8:00 до 13:00 движение будет закрыто на ул. Димитрова от пр. Комсомольского до пр. Социалистического.
- С 14:00 по 22:30 движение будет ограничено на ул. Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского.
- С 19:00 по 22:30 автомобили не смогут проехать по четной стороне проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова.
Также участки дорог перекроют в поселках Южный, Центральный, Ягодное, в селе Лебяжье, в микрорайоне Затон. Подробнее об этом можно узнать здесь.
Карта перекрытия дорог в Барнауле
Когда будет сложно доехать до центра и Речного вокзала
Во время перекрытия пр. Ленина троллейбусы маршрутов № 1 и № 7 будут ездить до ост. «пл.Победы».
С 8:00 до 9:30 автобусы, которые едут от Нового рынка до вокзала или пл. Спартака, поедут по следующему маршруту:
- улицы Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, проспект Красноармейский далее по своим маршрутам. В обратном направлении по маршрутам.
С 8:00 до 13:00 до Речного вокзала автобусы не будут ездить по пр. Ленину. Движение организуют по следующему маршруту:
- от пл. Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Партизанской, пр. Ленина, далее по своим маршрутам.
С 13:00 до 17:00 до Речного вокзала автобусы будут ездить по следующему маршруту:
- по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Гоголя, пр. Ленина, далее по своим маршрутам.
Как изменится движение общественного транспорта в Барнауле
Из-за перекрытия ул. Георгия Исакова с 14:00 до 22:30 движение автобусов организуют по маршрутам:
— № 24 — по улицам: Кавалерийской, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина далее по своему маршруту;
— № 6 — по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова далее по своим маршрутам;
— № 29 — по улицам: Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, далее по своему маршруту.
Из-за перекрытия части пр. Ленина с 19:00 до 22:30 движение маршрутных автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 организуют по ул. Северо-Западной, пр. Калинина, пр. Космонавтов. Трассу троллейбусного маршрута № 1 сократят до ост."Шинный завод".