Какие улицы перекроют в Барнауле на 9 мая и как добраться до центра

9 мая в связи с празднованием Дня Победы в Барнауле перекроют несколько участков дорог. Из-за этого автобусы и троллейбусы, которые попадают под ограничение, изменят схему движения. Рассказываем, как добраться до центра и не попасть в пробку.

Какие улицы перекроют 9 мая

С 8:00 по 09:30 перекроют четную сторону пр. Строителей от пр. Ленина до пр. Красноармейского.

С 8:00 до 22:00 автомобили не смогут проехать по пр. Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Димитрова , а также с 8:00 до 13:00 — от пр. Строителей до ул. Молодежной.

а также с 8:00 до 13:00 — от пр. Строителей до ул. Молодежной. С 8:00 по 13:00 в обе стороны будет перекрыто движение на пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Чкалова , а с 13:00 до 17:00 — от пр. Строителей до ул. Гоголя.

а с 13:00 до 17:00 — от пр. Строителей до ул. Гоголя. С 8:00 до 9:30 перекроют ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина.

С 8:00 до 13:00 движение будет закрыто на ул. Димитрова от пр. Комсомольского до пр. Социалистического.

С 14:00 по 22:30 движение будет ограничено на ул. Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского.

С 19:00 по 22:30 автомобили не смогут проехать по четной стороне проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова.

Также участки дорог перекроют в поселках Южный, Центральный, Ягодное, в селе Лебяжье, в микрорайоне Затон. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Карта перекрытия дорог в Барнауле

Когда будет сложно доехать до центра и Речного вокзала

Во время перекрытия пр. Ленина троллейбусы маршрутов № 1 и № 7 будут ездить до ост. «пл.Победы».

С 8:00 до 9:30 автобусы, которые едут от Нового рынка до вокзала или пл. Спартака, поедут по следующему маршруту:

улицы Новоугольная , Свердлова , Профинтерна , Привокзальная , проспект Красноармейский далее по своим маршрутам. В обратном направлении по маршрутам.

С 8:00 до 13:00 до Речного вокзала автобусы не будут ездить по пр. Ленину. Движение организуют по следующему маршруту:

от пл. Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул. Советской , пр. Комсомольскому , ул. Партизанской , пр. Ленина , далее по своим маршрутам.

С 13:00 до 17:00 до Речного вокзала автобусы будут ездить по следующему маршруту:

по ул. Советской , пр. Комсомольскому , ул. Гоголя , пр. Ленина , далее по своим маршрутам.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки. Дмитрий Лямзин.

Как изменится движение общественного транспорта в Барнауле

Из-за перекрытия ул. Георгия Исакова с 14:00 до 22:30 движение автобусов организуют по маршрутам:

— № 24 — по улицам: Кавалерийской, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина далее по своему маршруту;

— № 6 — по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова далее по своим маршрутам;

— № 29 — по улицам: Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, далее по своему маршруту.

Из-за перекрытия части пр. Ленина с 19:00 до 22:30 движение маршрутных автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 организуют по ул. Северо-Западной, пр. Калинина, пр. Космонавтов. Трассу троллейбусного маршрута № 1 сократят до ост."Шинный завод".