Веселый месяц. Какие законы улучшат или ухудшат жизнь россиян с 1 апреля

Altapress.ru подготовил традиционный ежемесячный обзор основных изменений в российском законодательстве. Они касаются социальных льгот, производственных процессов, прав и обязанностей граждан страны.

Пенсионеры чуть-чуть порадуются

Как обещали президент и правительство, с 1 апреля социальные пенсии вырастут на уровень индексации в размере 3,4%. После повышения средний размер социальной пенсии увеличится на 334 рубля и составит в итоге 10 183 рубля. Мера господдержки затронет 3,2 млн отечественных пенсионеров.

Конечно, повышение это звучит громко, но на деле очень смешное. Его съест первая же закупка в магазине. Десяток яиц, литр подсолнечного масла, 200 грамм сыра — и вот уже нет этой несчастной надбавки.

Социальные пенсии в Алтайском крае получают 73 595 человек, ранее рассказали в ПФР.

Пенсионеры. Всегда вместе. Pixabay.com

Молодежь огорчится

Правда, только те молодые люди, которым грозит армия — в России начинается весенний призыв, он будет продолжаться с 1 апреля и по 15 июля. Всего по стране на год срочной службы будут призваны около 134 тыс. годных и военнообязанных парней в возрасте от 18 до 27 лет.

Автолюбители почешут затылки

Потому что с 1 апреля меняется порядок сдачи экзаменов на права. Altapress.ru уже подробно рассказывал об этих изменениях.

Главное новшество — проверка кандидата в водители будет проходить только в условиях реальной дорожной обстановки. Теории — не меньше, практики — больше.

Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски. пресс-служба Госавтоинспекции Барнаула

Льготники заплачут

А все потому, что в апреле заканчивается срок действия ковидных выплат на детей.

Как пишет правовая система «Гарант», это касается, например, «новогодних» президентских выплат на детей до 8 лет в размере 5 тыс. рублей. Заявление на их получение нужно было подавать до конца марта.

Кроме того, с 1 апреля заканчиваются и поблажки, связанные с реструктуризацией кредитных обязательств граждан с тяжелым финансовым положением, вызванным в том числе потерей доходов из-за пандемии.

Курильщики поперхнутся

В России установлена минимальная цена на табачную продукцию. Сколько это будет составлять?

Расчет единой минимальной цены каждым продавцом будет осуществляться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента. Эксперты говорят, что новая мера приведет к росту стоимости пачки на 10−20 рублей. Ничего страшного — курить будут меньше.

Дым. СС0

Налоговики станут более открытыми

Дело в том, что местные налоговые инспекции обязаны будут с 1 апреля осуществлять прием и обслуживание налогоплательщиков по понедельникам и средам с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам — с 9:00 до 20:00, а в пятницу — с 9:00 до 16:45.

А межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам будут работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 16:45.

Единое расписание будет действовать по всей территории России.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Руководители позовут врачей

И не потому, что им стало плохо, а потому, что в России меняются правила медосмотра.

Новшества касаются сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, с движением транспорта, а также сотрудников организаций пищевой промышленности, общепита и торговли, водопроводных сооружений, медорганизаций и детских учреждений.

Что важно — проводить предварительные осмотры (при поступлении на работу) предписано в целях определения соответствия состояния здоровья кандидата поручаемой ему работе, а периодические — для динамического наблюдения за состоянием здоровья каждого конкретного работника.

Цель у этого новшества благая — выявлять на ранней стадии различные профзаболевания. Но на практике как всегда в нашей стране все будет иначе.

Водитель проходит предрейсовый медосмотр Иван Кузьмин

Пивовары напрягутся

Причина — стартующий эксперимент по обязательной маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков.

Эксперименты в России, как правило, плохо заканчиваются. Пивной будет проходить слишком долго — с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. При этом в законе подчеркивается, что пока производители, импортеры и продавцы такой продукции, а также организации общепита могут принять участие в эксперименте добровольно, на основании поданной заявки.

Айтишники улыбнутся

При продаже отдельных технически сложных товаров с 1 апреля предусмотрена обязательная установка на них российского ПО. Правительство РФ уже утвердило перечень этих предустанавливаемых программ.

К примеру, пользователям не придется дополнительно скачивать на смартфоны и планшеты сервисы Яндекс, Яндекс. Браузер, Яндекс. Карты, почту и новости Mail.ru, ICQ, Голосового ассистента «Маруся», а также Госуслуги, MirPay, Одноклассники, ВКонтакте и т. д.

Tele2 запустила уникальный навык для Алисы — виртуального помощника «Яндекса». Источник: архив компании Tele2

В свою очередь, на стационарных и портативных компьютерах появятся предустановленные «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», а на телевизорах с цифровым блоком управления — Яндекс, Wink, IVI, Первый, НТВ и некоторые другие каналы.