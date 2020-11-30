Какие законы повысят качество жизни россиян с 1 декабря

Смеем предположить, что законы в нашей стране принимаются все-таки для того, чтобы повысить качество жизни россиян. Жаль, что на практике чаще всего случается обратное. Тем не менее, altapress.ru подготовил для вас очередной законодательный обзор — на что стоит обратить внимание с 1 декабря.

Вы имеете право знать свои льготы

Первый важный закон вступает в силу уже с 1 декабря. Если раньше гражданам России приходилось ходить по кабинетам соцзащиты, чтобы узнать положенные им льготы, то теперь обивать пороги кабинетов не нужно.

Вся информация о льготах должна появиться в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги». Они сформированы в так называемой системе ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения).

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Около 70% жителей страны уже зарегистрированы на портале, а значит, информация о положенных льготах им сразу будет доступна. Но что делать пенсионерам или жителям отдаленных деревень.

Для них государство предусмотрело обязательное информирование по телефону. Единый номер для консультаций таких граждан начнет работать уже с 1 января 2021 года.

Вы имеете право быстро и просто оформить больничный

Новые правила оформления больничных листов вступят в силу с 14 декабря. Но узнать о них полезно уже сейчас.

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Теперь для тех, кто работает в нескольких организациях, не надо бегать по разным кадровикам. Потому что можно оформить один электронный лист нетрудоспособности.

Также один больничный можно будет оформить и на всех детей.

Медики имеют право на очередные ковидные доплаты

Председатель правительства Михаил Мишустин еще в ноябре утвердил дополнительные надбавки для медиков, которые порой круглосуточно противостоят коронавирусу.

Врачи выездных бригад скорой помощи будут получать 2430 рублей за одну нормативную смену. Средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи — 1215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей, фельдшеры — 600 рублей за смену.

Виктор Томенко лично ознакомился с тем , как оказывается медицинская помощь в ковидном госпитале и поликлиниках краевой столицы. Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат по 3880 рублей, средний медперсонал — по 2430 рублей, младший медперсонал — по 1215 рублей за смену.

Но главное, медики с 1 декабря получат право сообщить о невыплате этих денег куда следует через портал «Госуслуги». Предоставив такую возможность, правительство сделало так, чтобы местные минздравы никому не затыкали рот.

Вы имеете право быстро оформить льготный билет РЖД

Уже завтра, с 1 декабря, льготники смогут оформлять себе железнодорожные билеты на поезда дальнего следования без посещения касс.

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Купить такие билеты можно будет на официальном сайте РЖД, но для идентификации гражданина потребуется регистрация на портале «Госуслуги». Иначе как доказать дистанционно, что вы имеете право на льготу?

Вы имеете право на новые удостоверения

А уже с 3 декабря россияне смогут получать водительские удостоверения международного образца. Там все ваши данные будут прописаны на английском и французском языках.

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И вот когда откроют границы, вы сможете с такими правами легко брать в аренду автомобиль. И гонять по Ницце или побережью Крита, сколько душе угодно.