Каким будет «бабье лето», можно узнать 23 августа. Народные приметы

С 23 августа погода определяет всю осень. Если зарядят дожди — быть им до первых морозов. Солнечная погода предвещает мягкую погоду и затяжное бабье лето.
Об этом можно узнать в день святого Лаврентия — 23 августа, утверждает goroskop.ru.
О настоящем листопаде говорить пока рано. Однако листья липы с Лаврентия начинают менять свой цвет.
Народные приметы:
- На воде нет волн — осень будет тихой и спокойной, а зима — мягкой.
- Волны на воде в полдень — к суровой зиме и холодной осени.
- Какая погода на Лаврентия — такой и будет вся осень.
- Дождь на Лаврентия — к дождливой, но теплой осени.
- Тихие воды — к хорошей рыбалке.
- Мелкая рябь на воде — август и сентябрь будут ветреными и дождливыми.
- Птицы не поют — к дождю.
Садоводы с 23 августа начинают обрезать малину.
Бабье лето (его также называют индейским) — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября. Бабье лето наступает после значительного похолодания.
На юге Сибири резкое потепление часто наступает в конце сентября — начале октября.
Паутина и сухая осень
Выражение «бабье лето» имеет разные интерпретации. Одна из них гласит, что бабье лето названо по тонкой, легкой паутине, летающей по полям и лесам и предвещающей сухую осень. Эта паутина ассоциируется с едва заметными седыми прядями волос у женщины, а время теплых, погожих дней — с возрастом, который предшествует пожилому и характеризуется относительным расцветом, сообщает culture.ru.