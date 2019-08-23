Каким будет «бабье лето», можно узнать 23 августа. Народные приметы

С вечера 22 августа окончательно остывают реки, вода в них становится еще холоднее. Даже просто войти в реку грозит серьезной простудой.

С 23 августа погода определяет всю осень. Если зарядят дожди — быть им до первых морозов. Солнечная погода предвещает мягкую погоду и затяжное бабье лето.

Об этом можно узнать в день святого Лаврентия — 23 августа, утверждает goroskop.ru.

О настоящем листопаде говорить пока рано. Однако листья липы с Лаврентия начинают менять свой цвет.

Народные приметы:

На воде нет волн — осень будет тихой и спокойной , а зима — мягкой.

а зима — мягкой. Волны на воде в полдень — к суровой зиме и холодной осени.

Какая погода на Лаврентия — такой и будет вся осень.

Дождь на Лаврентия — к дождливой , но теплой осени.

но теплой осени. Тихие воды — к хорошей рыбалке.

Мелкая рябь на воде — август и сентябрь будут ветреными и дождливыми.

Птицы не поют — к дождю.

Садоводы с 23 августа начинают обрезать малину.

Бабье лето (его также называют индейским) — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября. Бабье лето наступает после значительного похолодания.

На юге Сибири резкое потепление часто наступает в конце сентября — начале октября.

Паутина и сухая осень

Выражение «бабье лето» имеет разные интерпретации. Одна из них гласит, что бабье лето названо по тонкой, легкой паутине, летающей по полям и лесам и предвещающей сухую осень. Эта паутина ассоциируется с едва заметными седыми прядями волос у женщины, а время теплых, погожих дней — с возрастом, который предшествует пожилому и характеризуется относительным расцветом, сообщает culture.ru.