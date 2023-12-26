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Жизнь

Каким будет расписание электричек в новогодние праздники в Алтайском крае

В Алтайском крае в новогодние каникулы изменится расписание некоторых пригородных поездов, сообщает служба Западно-Сибирской железной дороги.

В электричке Новосибирск-Черепаново.
В электричке Новосибирск-Черепаново.
Altapress.ru

Какие электрички отменили

С 30 декабря по 8 января включительно отменили следующие электрички:

  • №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
  • №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:40);
  • №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
  • №6018 Барнаул – Усть-Тальменская (отправление в 17:30, прибытие в 19:17);
  • №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:48, прибытие в 8:25).

31 декабря также не выйдет на рейс поезд №6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 0:18).

1 января отменили:

  • №6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 3:26, прибытие в 7:05);
  • №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55);
  • №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);
  • №6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 6:24, прибытие в 8:21);
  • №6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);
  • №6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6:57, прибытие в 8:43);
  • №6222 Барнаул – Тягун (отправление в 7:35, прибытие в 10:43);
  • №6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);
  • №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:13, прибытие в 11:57);
  • №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 14:04, прибытие в 16:51).

7 января отменили электропоезд №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

8 января убрали из графика электричку №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

9 января отменили электропоезд №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55)

В электричке Новосибирск-Черепаново.
В электричке Новосибирск-Черепаново.
Altapress.ru

Какие электрички буду курсировать

30 декабря и 7 января назначат дополнительные дни следования поезду №7013 Барнаул – Славгород (отправление в 15:40, прибытие в 22:00).

А 31 декабря и 8 января – поезду №7014 Славгород – Барнаул (отправление в 8:00, прибытие в 14:20).

С 30 декабря по 8 января включительно начнет ездить электропоезд №6028 Барнаул – Красный Боец (отправление в 17:30, прибытие в 19:26).

4 января будут курсировать только две электрички:

  • №6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 9:13, прибытие в 11:57);
  • №6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 14:04, прибытие в 16:51).

8 января назначили поезда:

  • №6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);
  • №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

9 января назначили электричку №6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

Расписание остальных поездов в новогодние выходные осталось прежним.

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