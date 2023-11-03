Каким рабочим в Алтайском крае готовы платить 350 тыс. рублей в месяц

Зарплатная гонка в Алтайском крае набирает обороты: некоторым рабочим готовы платить уже по 350 тыс. рублей. Рассказываем, какие специальности оказались самыми оплачиваемыми и почему суммы достигли, казалось бы, запредельных значений.

Пропасть между спросом и предложением

Эксперты платформы по поиску работы hh.ru выяснили, что самые востребованные профессии в регионе на сегодня – рабочие. На них приходится 23% всех актуальных вакансий.

По сравнению с прошлым годом, спрос на рабочих вырос на 32%. Хотя обойти статистику по стране не удалось – в России интерес к таким специалистам увеличился на 41%.

И хотя рабочие региона и сами стали чаще оставлять резюме, на 6% по сравнению с прошлым годом, это все еще сильно меньше, чем спрос работодателей на них. По России же число соискателей и вовсе уменьшилось – тоже на 6%.

В общем, разрыв между спросом и предложением в сфере рабочего персонала неуклонно растет. На одну вакансию сейчас приходится лишь 1,5 резюме. При этом считается, что норма – не меньше четырех.

Учитывая, что не каждый человек имеет достаточный уровень квалификации, опыта, профессионализма. В конце концов, может не подойти по личным качествам.

Водитель за рулем. Фото: ru.freepik.com, автор pvproductions.

Космические суммы

В итоге нехватка рабочих рук приводит к конкуренции за специалистов через повышение зарплат. Средняя сумма денежных предложений для рабочего персонала в сентябре-октябре уже достигла диапазона 47-104 тыс. рублей.

А максимальная зарплата и вовсе составила 350 тыс. рублей. Это самая крупная сумма, и платить ее готовы машинисту автомобильного крана. Причем уже на руки.

В топе также оказался водитель с личным грузовым авто – соискателям на этой вакансии предлагают от 200 до 350 тыс. рублей до вычета налогов.

Шефу-инженеру по монтажу котельного оборудования готовы платить от 250 тыс. рублей на руки, машинисту бульдозера – от 246 тыс. рублей.

Сварщику — от 230 до 250 тыс. рублей, водителям вахтового автобуса или карьерного самосвала – от 225 до 240 тыс. рублей, сервисному инженеру – от 220 тыс. рублей.

Лишь немногим менее космические суммы смогут заработать монтажники ПВХ, Al окон высшей категории – от 80 до 120 тыс. рублей.

Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата по итогам сентября в регионе составила 40 тыс. рублей, по данным все тех же экспертов hh.ru.

Деньги. unsplash.com

Привлекают зарплаты и комфорт

Примечательно и то, что большинство самых дорогих вакансий – вахтовые. И спрос на таких специалистов в Алтайском крае действительно сильно возрос за 2023 год — на 56%. Регион даже занял 24-е место по России среди самых вахтовых.

При этом жители края отметили, что готовы работать на вахте, если на ней можно заработать в два-три раза больше, чем они получают сейчас.

Также для респондентов оказались важны комфортные проживание и быт, уверенность в порядочности работодателя, отсутствие вакансий в собственном регионе, успешный опыт такой работы друзей и близких и положительные отзывы действующих вахтовиков.