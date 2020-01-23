В Алтайском крае подкармливают лесных зверей, которые из-за глубокого снега испытывают трудности в поиске пищи

Специалисты лесного хозяйства отмечают, для зверей не так страшен мороз, как глубокий снег. Из-за сильных и продолжительных осадков глубина снега в ленточных и приобских борах — более 60 см, в отдельных местах выше 1 метра. Добыть под такими толщами снега корм животным тяжело. Именно поэтому сотрудники холдинга «Алтайлес» обустраивают лесные «столовые». Так называют кормушки, где животные могут полакомиться сеном, солью, вениками, овсом, подсолнечником. Среди животных, которые чаще всего приходят к кормушкам, — лоси, косули, кабаны.

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес»:

В прошлом году мы подкармливали зверей в сильные морозы, которые длились несколько дней подряд. Кроме того, из-за перепадов температур на снегу образовывалась ледяная корка. В этом году в лесу установился глубокий снежный покров, который серьезно затрудняет передвижения зверей и доступ к пище. Поэтому обустройство кормушек — это серьезная подмога животным. В кормушки мы привозим сено, соль, веники, овес. Делаем это добровольно, так как работаем в лесу и видим, с какими трудностями приходится сталкиваться диким зверям.

В ближайшие дни подкормят животных в Ключевском районе. Здесь приготовили 3 тонны зерновых и подсолнечника. В Шелаболихинском районе с начала года на подкормочные площадки привезли 5 тонн овса, 300 кг соли, вывешено более 1000 веников для косули, более 200 ц сена. «При проведении зимнего маршрутного учета наблюдается большая численность животных на подкормочных площадках и вдоль дорог», — рассказала директор предприятия «Приобье» Екатерина Иванова.

Отметим, сотрудники лесной холдинговой компании «Алтайлес» обустраивают кормушки в приобских и ленточных борах ежегодно. Летом ведется заготовка кормов. Помощь в поиске подходящих мест для лесных «столовых» оказывают егеря. Часто это заказники — особо охраняемые природные территории.

Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес»