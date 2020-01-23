В Алтайском крае подкармливают лесных зверей, которые из-за глубокого снега испытывают трудности в поиске пищи

Валерий Савин,
директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес»:
В прошлом году мы подкармливали зверей в сильные морозы, которые длились несколько дней подряд. Кроме того, из-за перепадов температур на снегу образовывалась ледяная корка. В этом году в лесу установился глубокий снежный покров, который серьезно затрудняет передвижения зверей и доступ к пище. Поэтому обустройство кормушек — это серьезная подмога животным. В кормушки мы привозим сено, соль, веники, овес. Делаем это добровольно, так как работаем в лесу и видим, с какими трудностями приходится сталкиваться диким зверям.
В ближайшие дни подкормят животных в Ключевском районе. Здесь приготовили 3 тонны зерновых и подсолнечника. В Шелаболихинском районе с начала года на подкормочные площадки привезли 5 тонн овса, 300 кг соли, вывешено более 1000 веников для косули, более 200 ц сена. «При проведении зимнего маршрутного учета наблюдается большая численность животных на подкормочных площадках и вдоль дорог», — рассказала директор предприятия «Приобье» Екатерина Иванова.
Отметим, сотрудники лесной холдинговой компании «Алтайлес» обустраивают кормушки в приобских и ленточных борах ежегодно. Летом ведется заготовка кормов. Помощь в поиске подходящих мест для лесных «столовых» оказывают егеря. Часто это заказники — особо охраняемые природные территории.
Фото пресс-службы ЛХК «Алтайлес»