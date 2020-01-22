Каким семьям выгодно использовать материнский капитал в России?

Финансовая поддержка малообеспеченных семей, хоть и является приоритетным направлением внутренней политики, несет в себе массу подводных камней и рисков для тех, кто хочет ею воспользоваться. Последнее десятилетие набирает обороты материнский или, как его еще называют, семейный капитал, но мало кто знает, что такой сертификат накладывает массу обязательств и ограничений для его получателя. Читайте далее, к чему стоит быть готовым перед тем, как обратиться в Пенсионный фонд за получением сертификата.

Висит груша , нельзя скушать

Как бы то ни было, воспользоваться деньгами, которые государство выделяет по рождению второго или последующего ребенка, не так-то и просто. Кто-то считает, что такие ограничения вполне оправданы, ведь их отсутствие могло бы спровоцировать рост рождаемости среди тех, кто хочет только потратить эти финансы, не занимаясь воспитанием ребенка. Противники такой позиции высказывают свой протест относительно самих способов, которые предусмотрены законом.

Как можно потратить материнский капитал:

На улучшение жилищных условий ( оплатить ипотеку , купить новое жилье , сделать ремонт); На образование ребенка в будущем; На накопление пенсии матери; На компенсацию затрат детского сада.

Учитывая высокую стоимость квадратного метра жилой недвижимости в России, наших граждан в большинстве случаев интересует возможность улучшить свои жилищные условия. В основном, люди хотят получить финансовую помощь при покупке новой квартиры, что обязывает их выделять всем детям долю в приобретенном помещении. Для кого-то это условие окажется незначительным, например, для тех, кто и так планировал подарить квартиру в будущем своему ребенку. Но в большинстве случаев такое обязательство лишь усложняет жизнь всей семье, ведь продать такое имущество можно будет только с официального согласия органов опеки и попечительства, чье решение является сугубо индивидуальным, а значит и предсказать его невозможно.

Не велика потеря

Многим наверняка интересно, в каких же случаях лучше воздержаться от такого заманчивого предложения, ведь полмиллиона рублей не помешали еще никому. Мы можем развеять этот миф одним словом: ипотека. Именно наличие ипотеки должно вас остановить перед тем, как отнести сертификат в банк, ведь в случае просрочки вы можете потерять и квартиру, и денежные средства, которые были использованы. Конечно, в подобных ситуациях мы советуем как можно быстрее обращаться за консультацией к юристу по кредитным вопросам, который занимается делами, связанными с кредитными долгами. Если в условиях просрочки и крупной задолженности вы не располагаете средствами, на оплату услуг такого специалиста, вам стоит поискать бесплатную юридическую помощь онлайн, главное в этом деле — не затягивать, ведь каждый день приносит дополнительное начисление неустойки.

Помните, что в случае вынесения решения суда в пользу банка, квартира уходит из вашего владения, а вы будете выселены вместе с несовершеннолетними детьми — такова практика судов за последние годы.

Вы спросите: «Неужели все так страшно и лучше забыть про эти деньги как о страшном сне?», не все так плохо. Куда безопаснее использовать средства материнского капитала уже на финишной прямой выплат по ипотеке. Именно таким незамысловатым способом вы снижаете риск неудачи в подобной ситуации, ведь большая часть долга уже погашена, а значит, можно наделить долями своих детей. Также не стоит волноваться, если вашему ребенку уже больше 14 лет на момент использования сертификата, так как его мнение с этого возраста может учитываться в органах опеки и попечительства, что позволит вам без труда продать такую квартиру, если на то появится желание или необходимость.