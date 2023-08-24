Какими будут предстоящие осень и зима, рассказали барнаульские улицы

Фотокорреспондент altapress.ru Анна Зайкова решила насладиться солнечными августовскими днями и прогулялась по улицам Барнаула — снять яркий и цветущий город.

В объектив попали наливающиеся и краснеющие гроздья рябин. Тяжелые от плодов ветки свисают почти как яблони от тяжести урожая.

Впрочем, любопытные барнаульцы наверняка тоже любуются на гроздья — в городе рябины предостаточно.

Однако есть и приметы насчет рябинового урожая. Дело в том, что ранее люди пытались предугадать погоду на предстоящую осень и зиму.

Большое количество красных гроздей на ветках деревьев рябины символизирует мягкую, но дождливую осень. Также считалось, что богатый урожай красной рябины провоцирует морозную зиму.

Наши предки верили в то, что рябина таким образом заботится о лесных зверях и птицах — ягоды будут лучшим кормом в сильные холода.

Время покажет.