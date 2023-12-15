Какими будут сладкие новогодние подарки для детей в Барнауле

Известно, что кондитерская фабрика «Алтай» изготовила почти 127 тыс. подарков. Вес каждого - 698 гр. А в каждом подарке лежит 41 конфета, батончик и глазированное печенье.
При этом для для детей, которые больны целиакией, подготовили особые новогодние подарки. В их состав вошла продукция, которая не содержит глютена. Таких наборов 120 штук. Вес каждого - 721 гр.
Конфеты упаковали в яркую коробку в виде книжки. Также детей ждет вложение с увлекательной игрой.
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