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Жизнь

Какими будут цены на электричество в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предварительно рассчитала тарифы на электроэнергию в 2022 году. Об этом сообщает «Российская газета». Рассказываем, сколько будет стоить электричество в регионах и где оно будет дешевле всего.

Электричество.
Электричество.
Pixabay.com
1 На сколько вырастут тарифы за свет?

По стране стоимость электричества увеличится на 5% или до уровня предельного индекса подорожания услуг.

2 Кто устанавливает уровень предельного индекса подорожания услуг?

Показатель устанавливает региональное правительство «в конце предыдущего года».

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru
3 Где электроэнергия будет самой дорогой?

Дороже всего электричество окажется на Чукотке — здесь оно будет стоить 9,27 рублей за киловатт. В Московской области цена составит 6,23 рубля, в Москве — 6,28 рублей, в Якутии — 7,23 рубля, в Камчатском крае — 7,29 рублей.

4 В каких регионах тарифы будут самыми низкими?

В Иркутской области ценник на свет достигнет 1,27 рубля за киловатт, в Хакасии — 2,44 рубля, в Дагестане — 2,97 рублей, в Мурманской области — 3,1 рублей.

Электричество.
Электричество.
СС0
5 Когда повысятся тарифы?

Повышение цен на электричество планируется в июле 2022 года.

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