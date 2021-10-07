Какими будут цены на электричество в 2022 году

По стране стоимость электричества увеличится на 5% или до уровня предельного индекса подорожания услуг.
Показатель устанавливает региональное правительство «в конце предыдущего года».
Дороже всего электричество окажется на Чукотке — здесь оно будет стоить 9,27 рублей за киловатт. В Московской области цена составит 6,23 рубля, в Москве — 6,28 рублей, в Якутии — 7,23 рубля, в Камчатском крае — 7,29 рублей.
В Иркутской области ценник на свет достигнет 1,27 рубля за киловатт, в Хакасии — 2,44 рубля, в Дагестане — 2,97 рублей, в Мурманской области — 3,1 рублей.
Повышение цен на электричество планируется в июле 2022 года.