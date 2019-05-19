Какое место занял Сергей Лазарев на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, который выступал на Евровидении — 2019 за Россию, занял третье место, пишет ТАСС. Победителем был признан представитель Нидерландов Дункан Лоренс.

Лазарев исполнил композицию Scream в окружении восьми цифровых экранов с его изображением. Он выступал под пятым номером и набрал 369 баллов. Его обошли Нидерланды и Италия с 492 и 465 баллами соответственно. Певец считает, что жюри предвзято отнеслось к России.

«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию. Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — цитирует Лазарева РИА Новости.

Как заявил он в эфире канал «Россия», третье место — очень хороший и стабильный результат. Певец отметил, что на фоне остальных, более динамичны выступлений представлять драматическую балладу было очень тяжело. Кстати, в 2016 году Сергей Лазарев также занял третью строчку.

Сразу после выступления он попросил маму приготовить сырники и сказал, что очень хочет спать и увидеть сына. Также артист добавил, что готов представлять страну и в третий раз, если его выберут.

Следующее Евровидение пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.