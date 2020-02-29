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Жизнь

Какого числа будет Пасха в 2020 году

Православные христиане в 2020 году отпразднуют Пасху — Светлое Христово Воскресение — 19 апреля. Это самый важный христианский праздник. Практически все россияне знакомы с пасхальными традициями (крашеные яйца, куличи), но не знают смысла великого праздника. Главное, что нужно знать о сути Пасхи — в материале altapress.ru.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Анна Зайкова

В Евангелии говорится, что Сына Божьего Иисуса Христа распяли на кресте. Он умер и воскрес на третий день. Это событие и называют Пасхой — Воскресением Христовым.

Своей мученической смертью Иисус Христос искупил грехи человечества. Согласно церковному учению, после грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие — и грешники, и праведники — попадали в ад. Врата рая были закрыты для всех.

После смерти Сын Божий спустился в ад. Безгрешного Бога преисподняя удержать не смогла. Христос сломал врата ада, вывел оттуда праведников и открыл для людей двери рая.

Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти.

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