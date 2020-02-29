Какого числа будет Пасха в 2020 году

В Евангелии говорится, что Сына Божьего Иисуса Христа распяли на кресте. Он умер и воскрес на третий день. Это событие и называют Пасхой — Воскресением Христовым.
Своей мученической смертью Иисус Христос искупил грехи человечества. Согласно церковному учению, после грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие — и грешники, и праведники — попадали в ад. Врата рая были закрыты для всех.
После смерти Сын Божий спустился в ад. Безгрешного Бога преисподняя удержать не смогла. Христос сломал врата ада, вывел оттуда праведников и открыл для людей двери рая.
Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти.