Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
195

Какого числа День матери в 2018 году

День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник будет 25 ноября. Рассказываем, что принято делать в этот день и как его отмечают.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

День матери: история праздника

День матери в России празднуют с 1998 года. С этого времени он был учрежден официально. С инициативой создать такой праздник выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, сообщает calend.ru.

Как празднуют День матери в России?

В этот день принято дарить матерям символические подарки, собираться семьей.

В некоторых городах во время праздника проводят поздравительные акции. Ко Дню матери в детских садах и школах проходят праздничные концерты, а детей учат делать подарки для мам и бабушек. В некоторых российских регионах для матерей учреждены медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.

Считается, что главный символ Дня матери — плюшевый мишка с незабудкой в лапе, пишет «КП». Поэтому можно подарить открытку с таким изображением, цветы или сказать слова благодарности мамам и бабушкам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость