Какого числа День матери в 2018 году

День матери в России празднуют в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник будет 25 ноября. Рассказываем, что принято делать в этот день и как его отмечают.

День матери: история праздника

День матери в России празднуют с 1998 года. С этого времени он был учрежден официально. С инициативой создать такой праздник выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, сообщает calend.ru.

Как празднуют День матери в России?

В этот день принято дарить матерям символические подарки, собираться семьей.

В некоторых городах во время праздника проводят поздравительные акции. Ко Дню матери в детских садах и школах проходят праздничные концерты, а детей учат делать подарки для мам и бабушек. В некоторых российских регионах для матерей учреждены медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.

Считается, что главный символ Дня матери — плюшевый мишка с незабудкой в лапе, пишет «КП». Поэтому можно подарить открытку с таким изображением, цветы или сказать слова благодарности мамам и бабушкам.