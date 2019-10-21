Какого числа Хэллоуин в 2019 году

В 2019 году Хэллоуин отметят в ночь с 31 октября на 1 ноября. В праздник принято надевать жуткие костюмы, украшать дом и покупать сладости. Рассказываем, в чем суть Хэллоуина и какие еще традиции связаны с этим днем.

Хэллоуин 2019

По традиции, костюмы на Хэллоуин должны быть мрачными и страшными. Предположительно, это связно с кельтскими традициями отпугивания злых духов.

В страшных образах на Хэллоуин дети ходят по соседям с ультиматумом: «Сладости или шалости» (либо «сладость или гадость»). Считается, если просящий не получит конфет, то он может сделать какую-нибудь гадость «жадному человеку».

Главным символом Хэллоуина считается светильник Джека — светящаяся тыква с глазами и зловещей улыбкой.

С этой традицией также связана легенда о скупом ирландце Джеке, которому дважды удалось обмануть дьявола. Миф гласит, что после смерти бог не позволил Джеку попасть в рай, а дьявол не забрал его в ад. Его отправили в темную ночь бродить по улицам с горящим угольком, который мужчина поместил в вырезанную репу.

На Хэллоуин люди устраивают тематические вечеринки, вырезают из тыкв фонарики.