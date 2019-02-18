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Жизнь

Какого числа Масленица в 2019 году

В 2019 году Масленицу отмечают в марте. Дата Блинной недели зависит от православной Пасхи и Великого поста, который предшествует ей. В этом году Пасха выпадает на 28 апреля. Рассказываем, какого числа Масленица-2019 и Великий пост и что нельзя есть в этот период.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Какого числа Масленица 2019?

Масленичная неделя предшествует Великому посту. В 2019 году Блинная неделя начнется 4 марта, а сам праздник Масленица празднуют 10 марта.

На Масленицу тем, кто готовится к Великому посту, уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу этот запрет не распространяется.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Когда Великий пост в 2019 году?

В 2019 году Великий пост начнется 11 марта и продлится по 27 апреля.

Во время поста верующие не едят яйца, молочные и мясные продукты. Рыбу можно есть в праздники — на Вербное Воскресенье и Благовещение.

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