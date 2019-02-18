Какого числа Масленица в 2019 году

Какого числа Масленица 2019?
Масленичная неделя предшествует Великому посту. В 2019 году Блинная неделя начнется 4 марта, а сам праздник Масленица празднуют 10 марта.
На Масленицу тем, кто готовится к Великому посту, уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу этот запрет не распространяется.
Когда Великий пост в 2019 году?
В 2019 году Великий пост начнется 11 марта и продлится по 27 апреля.
Во время поста верующие не едят яйца, молочные и мясные продукты. Рыбу можно есть в праздники — на Вербное Воскресенье и Благовещение.