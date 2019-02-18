Какого числа Масленица в 2019 году

В 2019 году Масленицу отмечают в марте. Дата Блинной недели зависит от православной Пасхи и Великого поста, который предшествует ей. В этом году Пасха выпадает на 28 апреля. Рассказываем, какого числа Масленица-2019 и Великий пост и что нельзя есть в этот период.