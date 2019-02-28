Какого числа Масленица в 2019 году

В 2019 году Масленица наступает 10 марта, а предшествующая ей Блинная неделя начинается 4 марта. Дата праздника каждый год меняется, потому что она зависит от Великого поста и Пасхи. Рассказываем, с какими традициями связана Масленица-2019.

Как называются дни Масленичной недели?

У каждого дня Масленичной (Блинной) недели есть особое название:

4 марта , понедельник — Встреча.

понедельник — Встреча. 5 марта , вторник — Заигрыши.

вторник — Заигрыши. 6 марта , среда — Лакомка.

среда — Лакомка. 7 марта , четверг — Разгул.

четверг — Разгул. 8 марта , пятница — Тещины вечерни.

пятница — Тещины вечерни. 9 марта , суббота — Золовкины посиделки.

суббота — Золовкины посиделки. 10 марта , воскресенье — Прощеное воскресенье ( Прощеный день), сообщает maslenisa.ru

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Масленица 2019: традиции праздника

Главное традиционное блюдо Масленицы — блины. Кроме того, можно печь сырники, коржики и ватрушки. На Масленицу запекают рыбу, варят уху, готовят блюда из картофеля.

Важный обычай Масленицы — приглашать гостей и самим ходить в гости.

В воскресенье, в конце Блинной недели, устраивают народные гуляния и сжигают символическое чучело зимы.

Масленичная неделя — это время подготовки к Великому посту у православных. В это время уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу, яйца и молочные продукты запрет не распространяется.