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Жизнь

Какого числа Масленица в 2019 году

В 2019 году Масленица наступает 10 марта, а предшествующая ей Блинная неделя начинается 4 марта. Дата праздника каждый год меняется, потому что она зависит от Великого поста и Пасхи. Рассказываем, с какими традициями связана Масленица-2019.

"Сибирская масленица - 2018"
"Сибирская масленица - 2018"
Ирина Пергаева

Как называются дни Масленичной недели?

У каждого дня Масленичной (Блинной) недели есть особое название:

  • 4 марта, понедельник — Встреча.
  • 5 марта, вторник — Заигрыши.
  • 6 марта, среда — Лакомка.
  • 7 марта, четверг — Разгул.
  • 8 марта, пятница — Тещины вечерни.
  • 9 марта, суббота — Золовкины посиделки.
  • 10 марта, воскресенье — Прощеное воскресенье (Прощеный день), сообщает maslenisa.ru
Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Масленица 2019: традиции праздника

Главное традиционное блюдо Масленицы — блины. Кроме того, можно печь сырники, коржики и ватрушки. На Масленицу запекают рыбу, варят уху, готовят блюда из картофеля.

Важный обычай Масленицы — приглашать гостей и самим ходить в гости.

В воскресенье, в конце Блинной недели, устраивают народные гуляния и сжигают символическое чучело зимы.

Масленичная неделя — это время подготовки к Великому посту у православных. В это время уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу, яйца и молочные продукты запрет не распространяется.

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