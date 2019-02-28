Какого числа Масленица в 2019 году

Как называются дни Масленичной недели?
У каждого дня Масленичной (Блинной) недели есть особое название:
- 4 марта, понедельник — Встреча.
- 5 марта, вторник — Заигрыши.
- 6 марта, среда — Лакомка.
- 7 марта, четверг — Разгул.
- 8 марта, пятница — Тещины вечерни.
- 9 марта, суббота — Золовкины посиделки.
- 10 марта, воскресенье — Прощеное воскресенье (Прощеный день), сообщает maslenisa.ru
Масленица 2019: традиции праздника
Главное традиционное блюдо Масленицы — блины. Кроме того, можно печь сырники, коржики и ватрушки. На Масленицу запекают рыбу, варят уху, готовят блюда из картофеля.
Важный обычай Масленицы — приглашать гостей и самим ходить в гости.
В воскресенье, в конце Блинной недели, устраивают народные гуляния и сжигают символическое чучело зимы.
Масленичная неделя — это время подготовки к Великому посту у православных. В это время уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу, яйца и молочные продукты запрет не распространяется.