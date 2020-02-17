Какого числа Масленица в 2020 году и в чем ее скрытый смысл

В 2020 году Масленичная неделя начнется 24 февраля, а сама Масленица будет 1 марта. Всю неделю по традиции пекут блины и ходят в гости. После этого начнется Великий пост — самый строгий в году. Рассказываем, в чем суть Масленицы, который мы обычно упускаем из виду за праздничными гуляньями.

Масленица

Масленица — древний языческий славянский праздник. После принятия христианства он изменился: утратил обрядовые функции и стал веселым народным гулянием, временем для отдыха и веселья. А Масленичная неделя стала совпадать с неделей перед Великим постом.

Масленица (вся неделя) — это период подготовки к самому строгому посту. В это время христиане стараются помириться с близкими, простить обиды. В православии Масленичную неделю называют Сырной седмицей.

Во время Сырной седмицы постящимся уже нельзя есть мясо. Поэтому воскресенье перед Великим постом называют еще «Сыропустным».

На Масленичной неделе еще можно есть рыбу, яйца и молочные продукты. Поэтому традиционными блюдами на Масленицу считаются не только блины, но и ватрушки, сырники, запеченная рыба, уха.