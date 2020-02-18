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Жизнь

Какого числа начинается Великий пост в 2020 году

Великий пост в 2020 году начнется в понедельник, 2 марта. Он длится 48 дней и делится на два периода — Четыредесятницу и Страстную седмицу. Главное о Великом посте 2020 — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Великий пост 2020

Первая часть Великого поста — Четырехдесятница — длится 40 дней. Она установлена в память о том, как Иисус Христос 40 дней постился в пустыне перед тем, как начать проповедовать, пишет «Фома». Первая часть Великого поста-2020 продлится до 10 апреля.

Затем, согласно церковным канонам, идут Лазарева суббота (11 апреля) и Вербное воскресенье (12 апреля). А 13 апреля начинается Страстная седмица — неделя, когда верующие вспоминают о суде, страданиях и смерти Иисуса Христа.

Великий пост в 2020 завершается 19 апреля светлым Христовым Воскресением (Пасха).

В пост верующие воздерживаются не только от определенной пищи (яйца, мясные и молочные продукты, рыба), но и от развлечений. Великий пост — время для молитв и раскаяния в своих грехах.

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