Какого числа Ореховый Спас в 2018 году: суть праздника и традиции

Ореховый Спас — это народное название церковного праздника, посвященного перенесению Нерукотворного Образа Христа. У этого праздника есть и другие названия: Хлебный Спас, Третий Спас или «Спас на холсте». Рассказываем, когда Ореховый Спас-2018 и с какими традициями он связан.

Какого числа Ореховый Спас-2018?

Каждый год Ореховый Спас отмечают 29 августа, на следующий день после праздника Успения Богородицы.

Что такое Нерукотворный Спас , которому посвящен праздник 29 августа?

Это одна из самых распространенных в Русской православной церкви икон. Этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо, пишет «Фома».

Кедровые орехи. Открытые источники в Интернете

Ореховый Спас: традиции и приметы

29 августа — православный праздник, посвященный Спасителю (Иисусу Христу). В Ореховый Спас принято ходить в храм на праздничную службу.

В этот день традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. Поскольку к празднику в лесу созревали орехи, было принято готовить и блюда с орехами.

В народе считалось, что с Орехового Спаса осень вступает в свои права.

По народным приметам, гроза в августе предвещает теплую осень. Замечали, что если 29 августа журавли уже улетели, зима будет ранней.