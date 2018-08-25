Какого числа Ореховый Спас в 2018 году: суть праздника и традиции

Какого числа Ореховый Спас-2018?
Каждый год Ореховый Спас отмечают 29 августа, на следующий день после праздника Успения Богородицы.
Что такое Нерукотворный Спас, которому посвящен праздник 29 августа?
Это одна из самых распространенных в Русской православной церкви икон. Этот образ Иисуса Христа не был написан: он отпечатался на полотенце, когда Христос вытер им лицо, пишет «Фома».
Ореховый Спас: традиции и приметы
29 августа — православный праздник, посвященный Спасителю (Иисусу Христу). В Ореховый Спас принято ходить в храм на праздничную службу.
В этот день традиционно пекли хлеб нового урожая, освящали его в храме и подавали к столу. Поскольку к празднику в лесу созревали орехи, было принято готовить и блюда с орехами.
В народе считалось, что с Орехового Спаса осень вступает в свои права.
По народным приметам, гроза в августе предвещает теплую осень. Замечали, что если 29 августа журавли уже улетели, зима будет ранней.