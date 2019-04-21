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Жизнь

Какого числа Пасха в 2019 году

В 2019 году Пасха у православных — 28 апреля. Это самый важный христианский праздник, по-другому его называют Светлое Христово Воскресение. Рассказываем, в чем суть Пасхи и почему ее дата каждый год меняется.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
СС0

Пасха 2019: дата, суть и традиции

События, которые вспоминают на Пасху, описаны в Евангелии. Сына божьего Иисуса Христа распяли на кресте. Он умер, искупая грехи людей.

После смерти Иисус Христос душой спустился в ад. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие — и грешники, и праведники — попадали сюда. Врата рая были закрыты для всех. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный Бог, ад не смог его удержать, пишет foma.ru. Иисус Христос вывел оттуда праведников и открыл для людей двери рая.

На третий день после смерти Иисус Христос воскрес.

Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха.
Анна Зайкова

Дата Пасхи каждый год меняется, это переходящий праздник. Есть несколько важных правил, от которых зависит дата:

  • Пасха всегда наступает в воскресенье.
  • Это должно быть первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Границей, отделяющей весну от зимы, в православной церкви считается 21 марта.
  • Православная Пасха обязательно наступает после еврейской. Если они совпали, то православную Пасху будут праздновать после полнолуния следующего месяца.
Пасха.
Пасха.
Анна Зайкова

На Пасху в православных храмах проходят самые торжественные богослужения. В пасхальную ночь совершают крестный ход вокруг церквей.

Празднование Пасхи продолжается в течение 40 дней, до праздника Вознесения. Традиционные блюда Пасхи — освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

На Пасху принято особо приветствие — «христосование». Верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» На это полагается отвечать «Воистину воскрес».

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