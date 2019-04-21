Какого числа Пасха в 2019 году

В 2019 году Пасха у православных — 28 апреля. Это самый важный христианский праздник, по-другому его называют Светлое Христово Воскресение. Рассказываем, в чем суть Пасхи и почему ее дата каждый год меняется.

Пасха 2019: дата , суть и традиции

События, которые вспоминают на Пасху, описаны в Евангелии. Сына божьего Иисуса Христа распяли на кресте. Он умер, искупая грехи людей.

После смерти Иисус Христос душой спустился в ад. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие — и грешники, и праведники — попадали сюда. Врата рая были закрыты для всех. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный Бог, ад не смог его удержать, пишет foma.ru. Иисус Христос вывел оттуда праведников и открыл для людей двери рая.

На третий день после смерти Иисус Христос воскрес.

Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Анна Зайкова

Дата Пасхи каждый год меняется, это переходящий праздник. Есть несколько важных правил, от которых зависит дата:

Пасха всегда наступает в воскресенье.

Это должно быть первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Границей , отделяющей весну от зимы , в православной церкви считается 21 марта.

отделяющей весну от зимы в православной церкви считается 21 марта. Православная Пасха обязательно наступает после еврейской. Если они совпали , то православную Пасху будут праздновать после полнолуния следующего месяца.

Пасха. Анна Зайкова

На Пасху в православных храмах проходят самые торжественные богослужения. В пасхальную ночь совершают крестный ход вокруг церквей.

Празднование Пасхи продолжается в течение 40 дней, до праздника Вознесения. Традиционные блюда Пасхи — освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.