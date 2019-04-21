Какого числа Пасха в 2019 году

Пасха 2019: дата, суть и традиции
События, которые вспоминают на Пасху, описаны в Евангелии. Сына божьего Иисуса Христа распяли на кресте. Он умер, искупая грехи людей.
После смерти Иисус Христос душой спустился в ад. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие — и грешники, и праведники — попадали сюда. Врата рая были закрыты для всех. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный Бог, ад не смог его удержать, пишет foma.ru. Иисус Христос вывел оттуда праведников и открыл для людей двери рая.
На третий день после смерти Иисус Христос воскрес.
Главное значение Пасхи — в спасении всех людей от вечной смерти.
Дата Пасхи каждый год меняется, это переходящий праздник. Есть несколько важных правил, от которых зависит дата:
- Пасха всегда наступает в воскресенье.
- Это должно быть первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Границей, отделяющей весну от зимы, в православной церкви считается 21 марта.
- Православная Пасха обязательно наступает после еврейской. Если они совпали, то православную Пасху будут праздновать после полнолуния следующего месяца.
На Пасху в православных храмах проходят самые торжественные богослужения. В пасхальную ночь совершают крестный ход вокруг церквей.
Празднование Пасхи продолжается в течение 40 дней, до праздника Вознесения. Традиционные блюда Пасхи — освященные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.
На Пасху принято особо приветствие — «христосование». Верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» На это полагается отвечать «Воистину воскрес».