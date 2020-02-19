Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году и что нельзя делать в этот день

Прощеное воскресенье всегда совпадает с Масленицей, это последнее воскресенье перед Великим постом. В 2020 году Прощеное воскресенье — 1 марта. Дата каждый год меняется. Что нельзя делать в Прощеное воскресенье и перед кем нужно извиняться — в нашем материале.

В чем суть Прощеного воскресенья

По церковным правилам, в Прощеное воскресенье принято извиняться и перед теми людьми, которых как-либо обидел, и перед всеми окружающими. В этот день верующие ходят в храм на праздничную службу.

Обычай просить прощения позволяет верующим войти в Великий пост с миром в душе. Это считается очень важным, потому что пост перед Пасхой — это время духовного обновления и очищения.

Церковь. Храм. Михаил Винокурцев.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2020

В Прощеное воскресенье постящимся нельзя есть мясо. В последнюю неделю перед Великим постом мясные продукты уже не едят, но разрешены рыба, молоко и яйца.

По правилам, в этот день нежелательно вступать в конфликты и ругаться, а также держать на кого-то обиду.