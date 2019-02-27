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Какого числа родительский день в 2019 году

Радоница (родительский день) ежегодно выпадает на разные даты, так как зависит от Пасхи. С этим поминальным днем связано много традиций и запретов. Рассказываем, какого числа родительский день в 2019 году и почему нужно радоваться за умерших.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Какого числа родительский день в 2019 году

Дата родительского дня зависит от Пасхи, и каждый год выпадает на второй вторник после Воскресения Христова. Так как Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля, то Радоница будет 7 мая.

Что такое Радоница?

Радоница — это родительский день после Пасхи, отведенный для поминания усопших. По-другому его еще называют Пасхой умерших. Считается, что название произошло от слова «радость». В родительский день люди делятся пасхальной радостью и приветствием «Христос Воскресе!» с умершими.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Суть родительского дня: что можно и нельзя делать на Радоницу

На Радоницу люди идут на кладбище к могилам близких, вспоминают ушедших родных с любовью, верующие читают в храмах молитвы за упокой.

В родительский день стоит помянуть усопших. Для этого достаточно принести в храм еду или раздать ее нуждающимся. Многие в родительский день уносят на кладбище куличи, яйца и конфеты, ставят рюмку и хлеб. Однако по православным традициям делать этого нельзя, как и устраивать застолья и пить алкоголь. Лучше устроить дома обед и прочитать перед едой молитву об умерших, пишет «Фома»

В родительский день не нужно ссориться.

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