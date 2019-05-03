Какого числа родительский день в 2019 году

Суть родительского дня
Родительский день — день особого поминовения усопших. Радоницу еще называют Пасхой умерших. Считается, что название произошло от слова «радость». В родительский день люди делятся пасхальной радостью с умершими, пишет foma.ru.
Родительский день наступает после Светлой седмицы. До Радоницы верующие славили Воскресение Христа, а в родительский день приходит время вспомнить всех, кто умер, и не тосковать по ним, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь.
Когда родительский день в 2019
Родительский день установлен в православной церкви во второй вторник после Пасхи. В 2019 году Воскресение Христово было 28 апреля, поэтому родительский день выпал на 7 мая — в период короткой рабочей недели.
Что нужно сделать в родительский день
В этот день принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. В церкви отмечают, что ходить на кладбище в родительский день — это не самое главное, что нужно сделать. Важнее — помолиться за умерших, которые не могут творить добрые дела и нуждаются в этом, говорится на сайте pravoslavie.ru.
Также на кладбищах и в храмах в родительский день служат панихиды.