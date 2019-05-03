Какого числа родительский день в 2019 году

Родительский день каждый год выпадает на разные числа, потому что зависит от даты празднования Пасхи. В 2019 года Радоница будет 7 мая. Рассказываем, в чем суть родительского дня и почему в этот день принято радоваться.

Суть родительского дня

Родительский день — день особого поминовения усопших. Радоницу еще называют Пасхой умерших. Считается, что название произошло от слова «радость». В родительский день люди делятся пасхальной радостью с умершими, пишет foma.ru.

Родительский день наступает после Светлой седмицы. До Радоницы верующие славили Воскресение Христа, а в родительский день приходит время вспомнить всех, кто умер, и не тосковать по ним, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь.

Когда родительский день в 2019

Родительский день установлен в православной церкви во второй вторник после Пасхи. В 2019 году Воскресение Христово было 28 апреля, поэтому родительский день выпал на 7 мая — в период короткой рабочей недели.

Кладбище в Барнауле. Михаил Хаустов

Что нужно сделать в родительский день

В этот день принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. В церкви отмечают, что ходить на кладбище в родительский день — это не самое главное, что нужно сделать. Важнее — помолиться за умерших, которые не могут творить добрые дела и нуждаются в этом, говорится на сайте pravoslavie.ru.

Также на кладбищах и в храмах в родительский день служат панихиды.